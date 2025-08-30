Dove vedere Parma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il pareggio contro il Pisa all'esordio in casa, l'Atalanta di Ivan Juric scenderà in campo al "Tardini" di Parma contro la squadra di Cuesta. I bergamaschi sono alla ricerca del primo successo della nuova gestione. I padroni di casa, invece, sono usciti sconfitti dal primo turno contro la Juventus. In panchina il neo-acquisto Cutrone.
Parma-Atalanta, l'orario
Parma-Atalanta si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Tardini" di Parma.
Dove vedere Parma-Atalanta in diretta tv
Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Atalanta, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Tardini in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Cuesta e JuricPARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Almqvist. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Balogh, Ndiaye, Estevez, Ordonez, Plicco, Djuric, Benedyczak, Begic, Troilo, Cutrone, Oristanio.
Indisponibili: Ondrejka, Frigan, Trabucchi, Hernani. Squalificati: -. Diffidati: -.
ATALANTA (4-3-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bernasconi, Ahanor, Bonfanti, Zappacosta, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Kamaldeen, Krstovic.
Indisponibili: Bakker, Kolasinac, Ederson, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: -.
Dopo il pareggio contro il Pisa all'esordio in casa, l'Atalanta di Ivan Juric scenderà in campo al "Tardini" di Parma contro la squadra di Cuesta. I bergamaschi sono alla ricerca del primo successo della nuova gestione. I padroni di casa, invece, sono usciti sconfitti dal primo turno contro la Juventus. In panchina il neo-acquisto Cutrone.
Parma-Atalanta, l'orario
Parma-Atalanta si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Tardini" di Parma.
Dove vedere Parma-Atalanta in diretta tv
Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.