Dove vedere Parma-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il pareggio contro il Pisa all'esordio in casa, l' Atalanta di Ivan Juric scenderà in campo al "Tardini" di Parma contro la squadra di Cuesta . I bergamaschi sono alla ricerca del primo successo della nuova gestione. I padroni di casa, invece, sono usciti sconfitti dal primo turno contro la Juventus. In panchina il neo-acquisto Cutrone .

Parma-Atalanta, l'orario

Parma-Atalanta si disputerà oggi, sabato 30 agosto, alle ore 18:30 allo stadio "Tardini" di Parma.

Dove vedere Parma-Atalanta in diretta tv

Parma-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Atalanta, dove vederla in streaming