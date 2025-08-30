Orsolini punisce il Como, il Bologna rialza la testa: Italiano batte Fabregas

Bologna-Como 1-0: Orsolini decisivo, Italiano batte Fabregas

Bologna intraprendente nei primi 45 minuti del "Dall'Ara", con Orsolini e Cambiaghi molto attivi sulle corsie esterne. Proprio da un'iniziativa del numero 7 rossoblù, nasce una ghiotta chance per Castro, che spaventa Butez con un tiro-cross dalla destra. L'estremo difensore del Como è ancora attento sul successivo sinistro di Orsolini, che precede un tentativo dai 25 metri di Nico Paz, che non centra la porta di Skorupski. Nel finale di frazione, più Como che Bologna, ma all'intervallo resiste lo 0-0. Grande equilibrio anche in avvio di secondo tempo, ma la partita cambia al minuto 59, quando Castro viene pescato in profondità, si gira e appoggia per Orsolini, che infila Butez con un colpo da biliardo. Sinistro di prima intenzione che si infila all'angolo e regala l'1-0 alla formazione di Vincenzo Italiano. Gli uomini di Fabregas tentano di organizzare una reazione, ma il Bologna riesce a contenere senza particolari problemi le sortite offensive di Nico Paz e compagni.