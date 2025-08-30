Pasalic illude l'Atalanta, Cutrone salva il Parma: per Juric è il secondo pareggio

Parma e Atalanta si dividono la posta in palio al "Tardini", con Patrick Cutrone che risponde a Mario Pasalic e regala un pareggio prezioso alla formazione di Cuesta. Non centra, invece, la prima vittoria stagionale la squadra di Ivan Juric, pur avendo avuto diverse occasioni con il neo arrivato Krstovic.

Parma-Atalanta 1-1: Pasalic illude, Cutrone salva Cuesta

Primo tempo intenso al "Tardini", con le due squadre che si affrontano a viso aperto, ma senza perdere equilibrio. Al 21', l'occasione più pericolosa in favore dell'Atalanta: palla persa dalla difesa del Parma, ripartenza della Dea e tentativo dalla distanza di Gianluca Scamacca, che prova a scavalcare con un lob Suzuki. La sfera colpisce in pieno il palo alla destra del portiere dei ducali, che si salva. La risposta dei padroni di casa è affidata al talento di Bernabé, che ci prova in un paio di circostanze dal limite dell'area di rigore, trovando pronto il solito Carnesecchi, fresco di convocazione in Nazionale. Nella ripresa, i crociati spingono sull'acceleratore e impegnano subito l'estremo difensore della Dea con il neo entrato Oristanio e Pellegrino. Carnesecchi non si fa sorprendere. Il numero 9 del Parma ci prova anche di testa, non andando lontano dal bersaglio grosso, prima di lasciare spazio alla reazione degli ospiti, pericolosi con l'ex Lecce Krstovic. Buono il cross di Bellanova, impreciso il tocco del montenegrino. Prende campo e fiducia l'undici di Ivan Juric, vicinissimo al gol con il numero 90, che spreca un contropiede a due passi da Suzuki. Krstovic, però, diventa decisivo al 79', quando raccoglie una palla vagante in area di rigore e scarica dietro per Mario Pasalic, che fulmina Suzuki dal limite. 1-0 per l'Atalanta, ma non è finita. Esordio con il Parma per Patrick Cutrone, appena acquistato dal Como: all'85', punizione dalla sinistra per i ragazzi di Cuesta, traversone per la testa di Delprato, che stacca più in alto di tutti e costringe Carnesecchi ad una parata importante. La respinta, però, è preda proprio di Cutrone, che non sbaglia a pochi centimetri dalla linea di porta. È 1-1 al "Tardini".