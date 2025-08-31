Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Modric a Dzeko, ‘vecchietti’ a chi. La Serie A scopre l’usato sicuro

Anche De Bruyne conquista Napoli e ora la Cremonese chiude per Vardy
Da Modric a Dzeko, ‘vecchietti’ a chi. La Serie A scopre l’usato sicuro© Getty Images
Roale
1 min

L’Italia non è un paese per giovani. Una frase che ciclicamente si ripresenta in ogni contesto e latitudine del Paese, da parecchi anni anche nel calcio. Verrebbe da dire, nel caso specifico del pallone, che non è un paese nemmeno per giovani italiani e i dati delle prime due giornate di A parlano chiaro per buona pace del ct Gattuso. L’Italia è quel posto dove l’usato sicuro, spesso, ha la meglio, certo se poi i risultati sono quelli visti in campionato

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Serie A, i migliori video