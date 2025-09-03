Serie A, aperto un nuovo canale in arabo. E intanto la Lega fa numeri record

La Serie A da adesso sarà raccontata anche in lingua araba . Su Instagram, infatti, è da poco online il nuovo account del massimo campionato italiano, "seriea_ar": questo il nome utente del profilo che avrà così il compito di raccontare le gesta e le storie della Serie A anche a tutti gli utenti di lingua araba. Un tassello in più da parte della Lega, che sta continuando a registrare numeri record sui social . Un tassello, va detto, che permette di accelerare sull’internazionalizzazione del nostro calcio visto che con il nuovo canale Instagram sono otto le lingue ufficiali sui social. Questo consente alla Lega di consolidare la propria presenza globale, ampliando la platea di tifosi in mercati strategici.

I numeri record della Serie A ad agosto 2025

Agosto 2025 è stato un mese che ha visto la Lega Serie A registrare dei numeri importantissimi sulle varie piattaforme social. In particolare, al 31 del mese, tra i 23 account che dispone la Lega, divisi in otto lingue, sono 42,6 milioni i follower totali. Instagram il social network che ne vanta di più: 11,9 milioni, seguito dai 10 di YouTube. Una crescita tangibile è visibile rispetto alla scorsa stagione soprattutto per quanto riguarda i dati. La prima giornata del 2025/26 ha riscontrato dati maggiori rispetto al debutto del 2024/25. Le impressioni hanno visto una crescita del 72% (174 milioni a fronte dei 101 del 2024), addirittura 103% la variazione per quanto riguarda l'Engagement (6,851 milioni a fronte di 3,368), quindi anche le visualizzazioni dei video hanno visto un aumento del 49%: 64,618 milioni contro 43,354. Numeri importanti, che confermano la volontà della Lega di affermarsi come realtà sportiva globale, capace di parlare molte lingue e di coinvolgere fan su scala planetaria.