Zappi sul Var a chiamata: "Troppo presto per ora. Dobbiamo migliorare le spiegazioni Var allo stadio"

Dopo le prime due giornate di campionato, Antonio Zappi ha tratto un bilancio di questo inizi della stagione: "È ancora presto per tracciare bilanci, ma siamo soddisfatti", ha affermato il presidente dell'AIA ai microfoni di Napoli Network. "Sono usciti in Serie A molti giovani e Gianluca Rocchi sta impostando un lavoro guardando al futuro, secondo una linea che ci siamo dati per la crescita del movimento arbitrale". Le prime due giornate hanno visto anche l'introduzione delle spiegazioni Var allo stadio: "Come in tutte le novità c’è ovviamente sempre un necessario periodo di rodaggio iniziale. Nella prima giornata c’è stata qualche criticità su cui anche noi, come su tutti i social, si è ironizzato e sorriso. Nulla di grave e già dalla seconda giornata è andata meglio, salvo un piccolo imprevisto tecnico a San Siro, ma subito risolto con la prontezza di Marchetti. C’è ovviamente da migliorare e lo faremo, ma la strada della comunicazione è tracciata".
Le parole di Zappi
Zappi ha poi frenato sull'introduzione in Serie A del Var a chiamata: "È ancora lontano dal poter essere introdotto. Come è noto, da questa stagione è stato invece introdotto in serie C ed in Serie A femminile il Football Video Support, ma che non è il 'Var a chiamata'. Rispetto al Var della Serie A qui siamo in presenza di tutt’altro, non ci sono i Video Match Officials di Lissone e soprattutto ci sono un massimo 4 telecamere in un sistema che quindi nulla ha quindi a che vedere con la sofisticata tecnologia VAR che ha a disposizione assistenza arbitrale da remoto e almeno 8 telecamere che, nelle competizioni mondiali, possono arrivare a 40. Insomma in questo momento non c’è all’orizzonte nulla di più che questa introduzione del sistema FVS, poi si vedrà e, se sarà, lo deciderà l’IFAB".