La Serie A annuncia una novità arbitrale in Juve-Inter: "Sarà una giornata storica"

In Serie A debutta la Refcam: di cosa si tratta

La Lega Serie A è stata scelta tra le Leghe europee per sperimentare questa innovazione, già testata con successo al FIFA Club World Cup, seguendo i protocolli stabiliti da FIFA e IFAB. L’obiettivo è arricchire la produzione televisiva con nuove prospettive e contenuti immersivi per gli spettatori. Un esempio è quello di Dazn con il basket.

Le immagini saranno utilizzate anche per il Var

Il dispositivo, dal peso di soli 6 grammi, sarà posizionato sull’archetto del microfono dell’arbitro principale. Verrà utilizzato nel riscaldamento, durante momenti chiave come calci di punizione e per replay spettacolari. Le immagini saranno inoltre disponibili anche al VAR, come parte del set di telecamere ufficiali.