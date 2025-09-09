Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
La Serie A annuncia una novità arbitrale in Juve-Inter: "Sarà una giornata storica"

Debutto nel derby d'Italia per una nuova tecnologia legata agli arbitri: di cosa si tratta
La Serie A annuncia una novità arbitrale in Juve-Inter: "Sarà una giornata storica"
2 min

Per la prima volta nella storia della Serie A, i tifosi potranno vivere un match dal punto di vista dell’arbitro. Sabato 13 settembre, in occasione di Juventus-Inter all’Allianz Stadium, farà il suo debutto in Italia la Refcam, una microcamera di ultima generazione pensata per offrire immagini esclusive durante la partita.

In Serie A debutta la Refcam: di cosa si tratta

La Lega Serie A è stata scelta tra le Leghe europee per sperimentare questa innovazione, già testata con successo al FIFA Club World Cup, seguendo i protocolli stabiliti da FIFA e IFAB. L’obiettivo è arricchire la produzione televisiva con nuove prospettive e contenuti immersivi per gli spettatori. Un esempio è quello di Dazn con il basket.

Le immagini saranno utilizzate anche per il Var

Il dispositivo, dal peso di soli 6 grammi, sarà posizionato sull’archetto del microfono dell’arbitro principale. Verrà utilizzato nel riscaldamento, durante momenti chiave come calci di punizione e per replay spettacolari. Le immagini saranno inoltre disponibili anche al VAR, come parte del set di telecamere ufficiali.

