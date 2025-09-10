Juve-Inter, 51 anni dopo è di nuovo una sfida tra due allenatori stranieri

Nascono Laura Pausini e Alex Del Piero , nel referendum abrogativo del divorzio vince il no tra l’esultanza prima di tutto degli avvocati, Montanelli fonda “Il Giornale” per uscire un po’ dal conformismo benpensante del “Corriere”, ovviamente sono già gli anni del sangue e c’è la strage di Piazza della Loggia, La Lazio vince il suo primo scudetto, la Germania il suo secondo Mondiale battendo 2-1 l’Olanda Totale, come colonne sonore vanno alla grande “E tu” di Baglioni e “Bella senz’anima” di Cocciante. Sul momento nessuno registra negli almanacchi un’altra coincidenza storica, perché al momento non lo è, ma ci ritroviamo a doverlo fare noi 51 anni dopo: in quel 1974, bello e brutto come tutti gli anni dell’avventura umana, cade l’ultima volta che in Juve-Inter siedono sulle panchine due tecnici stranieri . È il 6 gennaio: Cestmir Vycpalek in bianconero, Helenio Herrera guida nerazzurra . Il primo è lo zio di Zeman, ma anche molto di più. Il secondo è il mitologico Mago dell’epopea Luci a San Siro, primi anni Sessanta, riciclato a Milano dopo l’esperienza a Roma, cavallo di ritorno con tutti i rischi a carico della minestra riscaldata, tentativo poi naufragato a metà strada per motivi di salute.

Juve-Inter, Tudor erede di Vycpalek e Chivu di Herrera

E comunque: arriva a seguire l’era glaciale degli stranieri, certo dei giocatori che ormai sono talmente tanti da rendere forestieri ed estranei i nostri, ma anche degli allenatori. Eppure da quella volta non capita più che nel celebratissimo Derby d’Italia (pago bene se qualcuno s’inventa qualcosa di nuovo), non capita più che si affrontino due tecnici stranieri. Il revival tocca a Tudor erede di Vycpalek e Chivu erede di Herrera. Subito sedata la curiosità principale: quella volta vince 2-0 lo zio di Zeman. Ovviamente la superstizione vale pochino, perché mezzo secolo dopo non c’è più niente di uguale e neanche di simile. Già sarà curioso contare anche questa volta quanti giocatori italiani saranno in campo, perché ormai stiamo abbattendo tutti i record anti-sovranisti a livello europeo e ogni week-end riusciamo persino a fare meglio (e comunque doverosa menzione speciale a queste due squadre che riescono ancora a rifornire la Nazionale con qualche nome del Made in Italy, di quel che resta, dai Bastoni ai Barella, dai Di Marco ai Frattesi, dai Locatelli ai Gatti ai Cambiaso).

Il fascino del derby d'Italia

Mezzo secolo dopo è cambiato il mondo, è cambiata la vita, sono cambiate - anzi non ce ne sono più - tante certezze. Nel ‘74 dicevi Juve e sembrava di essere sempre dentro la sacrestia di un santuario, nell’aria rarefatta aleggiava la presenza metafisica degli Agnelli e più ancora dell’Avvocato, tutto un Paese ai suoi piedi e massima attenzione al solo pronunciarne il nome invano: salto epocale e ci ritroviamo con il padrone d’oggi assegnato ai servizi sociali, per dire come il tempo abbia sconquassato le convinzioni e le convenzioni nel giro di poche generazioni. Sempre nel ‘74 dicevi Inter e significava Ivanoe Fraizzoli, gestione di tutt’altra pasta, padronato milanese estrazione pane e salame, lavoro e dané, divinità congiunte della stessa religione. Guardarle adesso, le società del Derby d’Italia (ribadisco: pago bene), bilanci perennemente da ricalibrare, ricerca di soci, prestiti e fondi, mercato con lo spadone di damocle sopra, prima vendere e poi eventualmente comprare. Eppure, dopo lunghi giri, sono di nuovo lì, l’Inter stabilmente da un po’, la Juve forse quasi chissà, comunque a giocarsela in una partita ancora e perennemente di sangue blu. Tudor e Chivu, panchine d’immigrazione, 51 anni dopo lo Zio e il Mago: è cambiato tutto, non è cambiato soltanto che Juve-Inter tutto può essere, tranne una partita normale.