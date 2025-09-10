Rivoluzione arbitri in serie A: cosa è e come funzionerà la RefCam in Juve-Inter

Serie A in stile Fifa. E così, dopo aver mutuato dal Mondiale per club l’in-stadium VAR announcement, l’annuncio delle decisioni prese allo stadio che ha debuttato da noi in Como-Lazio (arbitro Manganiello, bersaglio di ironie ingiuste) che proprio in America aveva debuttato, la nostra serie A fa un ulteriore passo avanti verso la spettacolarizzazione del ruolo. Sabato in Juve-Inter debutterà anche nel nostro campionato la RefCam, la telecamera (vista anch’essa nel torneo Usa riservato alle società) posta addosso all’arbitro, vista da inizio stagione anche in Premier League. Che, verosimilmente, sarà l’internazionale Colombo di Como, tenuto al riparo in questo primo scampolo di campionato da Rocchi. La RefCam, dal peso di 6 grammi, solitamente viene attaccata alla maglietta all’altezza del petto o anche all’orecchio, stile maxiauricolare, del direttore di gara (questa dovrebbe essere la scelta) e permetterà di osservare le varie azioni di una partita con gli occhi dei nostri fischietti. Verrà utilizzato nel riscaldamento, durante momenti chiave come calci di punizione e per replay spettacolari. Le immagini saranno inoltre disponibili anche al VAR, come parte del set di telecamere ufficiali© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A