Serie A, gli arbitri della terza giornata: Colombo Juve-Inter a Colombo, Ayroldi per Roma-Torino 

Dopo la prima sosta per le nazionali, la Serie A è pronta a tornare in campo. Ufficiali le designazioni per la terza giornata del campionato 2025/26. Rocchi ha scelto Colombo come direttore di gara di Juventus-Inter. Sarà quindi lui il primo arbitro a indossare la RefCam in una partita di Serie A.

A Colombo il derby d'Italia. Ayroldi per Roma-Torino

Colombo è stato così l'arbitro scelto a dirigere il derby d'Italia, la partita di cartello in programma in questo turno, che si giocherà sabato 13 settembre alle 18:00 all'Allianz Stadium. Peretti e Perrotti saranno gli assistenti, Bonacina il quarto uomo. Al var Mazzoleni coadiuvato da Abisso. Il primo match dell'ora di pranzo della domenica sarà all'Olimpico, con la Roma di Gasperini impegnata contro il Torino di Baroni. L'arbitro scelto è Ayroldi. Di Giacinto e Cortese gli assistenti, Perenzoni il quarto uomo. Al var Di Bello con Aureliano.

Tutte le designazioni di giornata

La giornata si aprirà all'Unipol Domus sabato alle 15:00, con la sfida tra Cagliari e Parma. Per questa è stato designato Fourneau. L'anticipo della sera tra Fiorentina e Napoli sarà diretto da Zufferli. Le partite delle 15:00 della domenica vedono Manganiello per Atalanta-Lecce, Massa per Pisa-Udinese. Tremolada dirigerà la Lazio in scena contro il Sassuolo alle 18:00, mentre a San Siro Milan-Bologna sarà arbitrata da Marcenaro. Verona-Cremonese di lunedì alle 18:30 ad Arena, mentre Piccinini sarà l'arbitro per l'ultima gara della giornata, quella tra Como e Genoa.