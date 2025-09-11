Serie A, Milan-Como a Perth: la Uefa rinvia la decisione

La decisione della Uefa e il comunicato

“La Uefa avvierà una serie di consultazioni con tutte le parti interessate del calcio europeo, compresi i tifosi”, si legge nella nota diffusa dalla confederazione. Il tema riguarda non solo l’Italia, ma anche la Spagna: sia la Figc sia la RFEF (Federazione spagnola) hanno presentato richieste per ottenere l’autorizzazione a far disputare una partita di campionato nazionale fuori dai confini del proprio Paese, e in particolare al di fuori del territorio UEFA. Il Comitato ha riconosciuto che si tratta di una questione di grande rilievo, destinata a crescere in importanza negli anni, ma ha ribadito l’intenzione di ascoltare tutte le voci interessate – club, federazioni, istituzioni e tifosi – prima di giungere a una decisione definitiva. “Ci sono molte questioni da risolvere e, in quanto organo di governo europeo, la Uefa ha la responsabilità di tenere conto di tutti questi fattori”, conclude la nota. Il destino del primo esperimento di Serie A all’estero resta dunque in sospeso: i riflettori restano puntati su Perth, in attesa che da Nyon arrivi la parola definitiva.