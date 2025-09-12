Juve-Inter, la prima sentenza: chi tra Tudor e Chivu è la vera anti Napoli? 

E' ancora calcio di settembre, ma il primo giudizio del campionato è pronto ad arrivare. Domani, infatti, va in scena il primo big match del campionato con Juventus e Inter pronte a sfidarsi alle 18 a Torino. In palio oltre a tre punti pesanti c'è il primo attestato di credibilità per la conquista della nomina di squadra anti-Napoli. Da una parte la squadra tosta di Tudor, a punteggio pieno e con un attacco completo i