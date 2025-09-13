Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fiorentina, l'emozionante messaggio di Ferrari per Bove: "Hai lasciato un segno indelebile"

L'omaggio del Direttore Generale gigliato al centrocampista classe 2002 dopo la commovente visita al 'Viola Park': le sue parole
Fiorentina, l'emozionante messaggio di Ferrari per Bove: "Hai lasciato un segno indelebile"
2 min

FIRENZE - Il ritorno di Edoardo Bove al 'Viola Park' (qui i dettagli) ha emozionato tutti: dai giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza della Fiorentina che hanno riabbracciato il centrocampista romano fino ai tifosi del club toscano e, più in generale, gli appassionati di calcio. Una visita carica di signifcato alla quale, lo stesso Bove, ha dedicato un toccante post sui social ringraziando società viola, i suoi fan e Firenze. Alle parole del classe 2002 ha risposto il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari.

Fiorentina, il messaggio di Ferrari per Bove: "Edo per sempre uno di noi"

"È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola", sottolinea Ferrari su 'LinkedIn'. "I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale. È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette la passione al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi".

