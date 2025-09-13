Fiorentina, l'emozionante messaggio di Ferrari per Bove: "Hai lasciato un segno indelebile"

FIRENZE - Il ritorno di Edoardo Bove al 'Viola Park' (qui i dettagli) ha emozionato tutti: dai giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza della Fiorentina che hanno riabbracciato il centrocampista romano fino ai tifosi del club toscano e, più in generale, gli appassionati di calcio. Una visita carica di signifcato alla quale, lo stesso Bove, ha dedicato un toccante post sui social ringraziando società viola, i suoi fan e Firenze. Alle parole del classe 2002 ha risposto il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari.