Milan, Allegri: "Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso"

Le dichiarazioni dell'allenatore rossonero nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna a San Siro
Milan, Allegri: "Leao torna con il Napoli. Il campionato inizia adesso"
3 min

Riparte la Serie A. Il Milan, che nell'ultimo turno prima della sosta aveva vinto sul campo del Lecce, torna a San Siro, dove ha perso all'esordio contro la Cremonese. L'avversario sarà il Bologna di Vincenzo Italiano. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida in conferenza stampa, annunciando subito l'assenza di Leao: "Ha un problema al soleo, un muscolo molto pericoloso. Non ci sarà domani, non ci sarà molto probabilmente neanche a Udine". Il portoghese tornerà così a disposizione in occasione della partita contro il Napoli.

Allegri e il punto su Pulisic, Rabiot e Nkunku

Oltre alle condizioni di Leao, Allegri ha parlato di altri membri della rosa. Buone notizie per altri due calciatori in dubbio: "Estupinan sta bene, Pulisic non ha nessun problema alla mano, sta bene". Chi non è ancora al meglio, invece, è Nkunku: "Quello più indietro fisicamente, perché col Chelsea non si allenava col gruppo. Credo che abbia 25-30 minuti nelle gambe". Mentre su Rabiot: "Devo valutare tra oggi e domani la situazione. Sta bene fisicamente. Via messaggio ci siamo sentiti a inizio giugno, poi mai prima del trasferimento". Tra le possibili novità, il giovanissimo Balentien: "Ha un buon piglio ed è smaliziato".

"Bisogna vincere"

Allegri si è detto soddisfatto della rosa: "C'è il numero giusto per poter affrontare questa stagione: ci sono 19 giocatori di movimento più i ragazzi dell'under23. La cosa che mi piace molto è che c'è grande partecipazione da parte dei ragazzi: hanno voglia di lavorare e di migliorare. Le stagioni si decidono da marzo a maggio e noi a marzo dovremmo avere la forza di essere in una condizione ottimale per giocarci le nostre chance. Il jolly con la Cremonese ce lo siamo già giocato...". Sulla partita: "Oggi inizia la stagione praticamente. Il Bologna non è più una rivelazione, ha grande velocità, tecnica e intensità. Bisogna vincere".

