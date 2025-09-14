Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Zazzaroni: Chi attacca Chivu ha visto un'altra partita

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio dopo il 4-3 di Juve-Inter
Zazzaroni: Chi attacca Chivu ha visto un'altra partita© ANSA
1 min

Letti i giornali e alcuni commenti sui social, mi sono reso conto di aver visto un’altra partita. Che sia colpa della Refcam di Colombo?
Ho visto un’Inter dominante ma improduttiva per 80 minuti, la cui inefficacia derivava dall’atteggiamento intelligente e pratico di Tudor che ha chiesto ai suoi di difendere a 10 e stretti per non concedere spazi. Non a caso l’Inter ha segnato con due prodezze da fuori di Calhanoglu e su palla inattiva. La stessa cosa ha fatto la Juve nei pochi momenti in cui si è presentata nella metacampo interista: il bel tocco di Kelly, le prodezze dalla distanza di Kenan e, nel finale, di Adzic, e il 3-3 di Thuram su palla inattiva. Sommer, esplosivo ma "corto", ha responsabilità su due reti.
Il risultato ha cambiato umori e giudizi, come sempre. A me l’Inter è piaciuta e mi è piaciuto Tudor che non fa il fenomeno e pensa al risultato.
Tolgo i commenti perché non ho voglia di leggere minchiate tifose.
PS. La strategia di Igor ha naturalmente penalizzato Vlahovic che non ha ricevuto un solo pallone giocabile. Ma si è sacrificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Allarme Inter, in difesa si ballaMoviola Juve-Inter

Serie A, i migliori video