Zazzaroni: Chi attacca Chivu ha visto un'altra partita

Letti i giornali e alcuni commenti sui social, mi sono reso conto di aver visto un’altra partita. Che sia colpa della Refcam di Colombo?

Ho visto un’Inter dominante ma improduttiva per 80 minuti, la cui inefficacia derivava dall’atteggiamento intelligente e pratico di Tudor che ha chiesto ai suoi di difendere a 10 e stretti per non concedere spazi. Non a caso l’Inter ha segnato con due prodezze da fuori di Calhanoglu e su palla inattiva. La stessa cosa ha fatto la Juve nei pochi momenti in cui si è presentata nella metacampo interista: il bel tocco di Kelly, le prodezze dalla distanza di Kenan e, nel finale, di Adzic, e il 3-3 di Thuram su palla inattiva. Sommer, esplosivo ma "corto", ha responsabilità su due reti.

Il risultato ha cambiato umori e giudizi, come sempre. A me l’Inter è piaciuta e mi è piaciuto Tudor che non fa il fenomeno e pensa al risultato.

Tolgo i commenti perché non ho voglia di leggere minchiate tifose.

PS. La strategia di Igor ha naturalmente penalizzato Vlahovic che non ha ricevuto un solo pallone giocabile. Ma si è sacrificato.