Sassuolo-Lazio diretta, segui la partita di Serie A oggi LIVE

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia la gara valida per la terza giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
Sassuolo-Lazio diretta, segui la partita di Serie A oggi LIVE
6 min
Aggiorna

Sassuolo-Lazio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia è il giorno della sfida valida per la terza giornata di Serie A. I neroverdi di Grosso, reduci da due sconfitte consecutive (2-0 in casa contro il Napoli e 3-2 in trasferta contro la Cremonese), affrontano i biancocelesti di Sarri, che dopo la sconfitta all'esordio a Como (2-0) hanno vinto all'Olimpico contro il Verona (4-0). Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it.

17:40

Romagnoli: "Non siamo quelli di Como"

Romagnoli: "Sappiamo benissimo che non siamo quelli di Como. Con il Verona abbiamo fatto bene e ci tenevamo a riscattarci, ma ora dobbiamo continuare a migliorarci. Dobbiamo approcciare al massimo ogni partita, con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi per portare a casa la gara. Arriva un Romagnoli riposato, dalle ferie prolungate".

17:34

Muharemovic: "Dobbiamo dare tutti un po' di più"

Muharemovic: "Dobbiamo dare tutti un po' di più, mettere concentrazione e intensità, soprattutto nelle fasi finali. Ma ci siamo parlati e siamo pronti. Berardi è fondamentale, porta esperienza ed è forte. Ci aiuta sempre insieme a Matic, Romagna e Pinamonti".

17:33

Carnevali: "Grosso è il nostro allenatore"

Le parole del direttore sportivo Carnevali: "Grosso solitamente schiera il 4-3-3, ma non è una priorità, in tante partite potrebbe anche cambiarlo. L'importante è riuscire a portare a casa un buon risultato. Oggi è una partita difficile e dovremo cercare di fare punti. La cosa più importante è che il mercato si sia concluso. Con Berardi c'è sempre stato un rapporto importante, lo si è visto in questi anni. Si è prolungato il contratto, un rinnovo voluto da entrambe le parti. Sempre stata una scelta del giocatore e nostra, al netto degli interessamenti dei grandi club in questi anni. Noi lo riteniamo il nostro campione e cerchiamo di tenercelo stretto. Questo contratto così lungo può dare continuità a questo rapporto. Fiducia incondizionata Grosso? Una domanda che mi fa sorridere perché Grosso è un nostro allenatore, è un pensiero che non ho mai avuto e mai avrò. Non entra nelle mie corde".

17:27

Fabiani: "Se Sarri vorrà a gennaio faremo mercato, possiamo fare entrate e uscite"

Le parole del direttore sportivo Fabiani a Dazn: "Dele-Bashiru? Lo stiamo aspettando. Lo scorso anno ha fatto intravedere ottime cose. Certo, 16 ore di viaggio oggi non aiutano, ma se il mister gli ha dato fiducia è perché evidentemente ha valutato tutte le condizioni. Il mercato non dorme mai. Noi a gennaio faremo delle valutazioni circa il nostro gruppo e laddove Sarri dovesse dare delle indicazioni faremo un mercato adeguato alle esigenze della squadra. Si possono fare delle uscite e fare delle entrate, questo è fuori discussione. Anche quando sta a casa sua è un leader, figuriamoci in campo e nello spogliatoio. Uno che non vuole perdere neanche al campetto coi suoi figli. Dobbiamo solo apprezzare le doti di questo ragazzo".

17:22

La panchina del Sassuolo

A disposizione: Cande, Volpato, Cheddira, Boloca, Satalino, Turati, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Coulibaly, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini.

17:18

La panchina della Lazio

A disposizione: Lu. Pellegrini, Pedro, Noslin, Isaksen, Dia, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Mandas, Furlanetto.

17:04

La formazione ufficiale del Sassuolo

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso

16:59

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri

16:45

Sassuolo-Lazio, la probabile formazione scelta da Sarri

I possibili undici titolari che il tecnico biancoceleste potrebbe schierare per la sfida contro gli uomini di Grosso: GUARDA QUI!

16:31

Dove vedere Sassuolo-Lazio

Tra un'ora e quarantaquattro minuti il fischio d'inizio di Sassuolo-Lazio, ecco dove vederla in tv e streaming. LEGGI QUI

Mapei Stadium, Reggio Emilia

