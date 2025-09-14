Atalanta, poker al Lecce e primo successo in campionato: doppietta di De Keteleare

Atalanta-Lecce, Dea al riposo in vantaggio grazie a Scalvini

Avvio di gara vibrante. Lecce subito pericoloso con Stulic, murato da Scalvini, e poi con Tete Morente e Alex Sala. La reazione dell'Atalanta è immediata e reiterata: De Keteleaere per l'ex Krstovic, che entra in calcia e tira, palla deviata in calcio d'angolo; cross di Bellanova per Hien, che non inquadra lo specchio della porta. Ospiti ancora pericolosi con un tiro dalla distanza di Sottil, prima del gol del vantaggio della Dea, al 37': sugli sviluppi dun un calcio d'angolo battuto da Zalewski, colpo di testa di Scalvini che non lascia scampo a Falcone.

De Ketelare scatenato: 4-1 e doppietta, gol di Zalewski e N'Dri: Atalanta-Lecce 4-1

Nella ripresa dilaga l'Atalanta: al 51' destro vincente di De Ketelaere su assist Krstovic. De Ketelaere prova a ricambiare il favore a Krstovic, che fallisce clamorosamente la chance per il 3-0. Un'opportunità che non sciupa Zalewski, al 70', lesto a rientrare sul destro a a battere Falcone su invito dello stesso Krstovic. Al 73' 4-0 e doppietta di De Ketelaere, lesto a rubare palla a Siebert, a involarsi da solo in area a tu per tu con Falcone e a superarlo in uscita. A rendere meno pesante il passivo è N'Dri, all'82'. L'ivoriano si mette in proprio e scaglia un sinistro imparabile per Carnesecchi. Gol della bandiera. L'Atalanta vince 4-1.