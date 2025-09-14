Modric illumina il Milan, Bologna sconfitto: Allegri espulso ma felice

La prima volta non si scorda mai, anche se l'anagrafe segna quaranta anni compiuti martedì scorso: quelli percepiti sul campo sono sembrati molti di meno. In mezzo ad una partita stancamente avviata verso un modesto zero a zero, Luka Modric ha svegliato un Milan fin lì intorpidito e monocorde spingendolo, con il suo primo gol in Serie A, verso la vittoria contro il Bologna. Una prestazione sontuosa, di intelligenza e classe, senza sbagliare mai passaggi e tempi di gioco. Così Max Allegri, arrabbiatissimo nel finale per il rigore cancellato dal Var a Nkunku ed espulso dopo il suo ormai proverbiale senza giacca, ha infilato il secondo successo di seguito dopo quello di Lecce, mettendo da parte la brutta figura iniziale con la Cremonese e iniziando a creare la solidità che sta cercando.

Primo tempo troppo bloccato

Sebbene fosse facile pronosticare un gioco molto tattico, con il Milan pieno di centrocampisti e il Bologna a cercare il più possibile l'uomo contro uomo come chiede sempre Italiano, nel primo tempo ci si sarebbe comunque aspettato qualcosa in più. Il Modric ingabbiato da Allegri tra Fofana e Rabiot ha illuminato senza trovare sponde nei compagni, mentre lo stesso francese, all'esordio dal primo minuto, ha cercato spazio nella zona sinistra senza trovare i tempi giusti.

Palo Estupinan, Maignan ko

In difficoltà su Orsolini, e con un'ammonizione pesante dopo appena dieci minuti, Estupinan è stato il primo a provarci seriamente con una incursione culminata in un tiro a giro di destro che ha pizzicato il palo al 24'. E poi nulla più, cioè una serie di passaggi sbagliati, andamento lento e tentativi maldestri fino al 45', quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gimenez si è lanciato su un pallone destinato ad uscire colpendo il suo primo palo della serata (il secondo arriverà nella ripresa). In avvio di secondo tempo, Allegri ha inserito in difesa De Winter al posto di Pavlovic. Poi ha dovuto fare a meno di Maignan, fermato da un problema muscolare al polpaccio destro e sostituito da Terracciano. L'inerzia della partita non è cambiata, con il Milan poco aggressivo senza palla e il Bologna poco preciso nella manovra.

Fenomeno Modric, Allegri espulso

Tutto cristallizzato fino al 16', quando Modric ha deciso di cambiare passo. Su un perfetto assist di Saelemaekers dall'esterno verso il centro dell'area, il fenomeno croato ha piazzato di destro il pallone alle spalle di Skorupski. Come una scintilla, il gol ha finalmente acceso la partita. Italiano ha provato a cambiare inserendo prima Bernardeschi e Miranda al posto di Fabbian e Lykogiannis, poi anche Rowe e Odgaard. Ma senza grande successo. Sono stati molto più incisivi i nuovi entrati del Milan, con Ricci (palo esterno al 23'), Pulisic e Nkunku subito protagonisti. Con il rigore prima guadagnato e poi tolto con la revisione al Var al francese, Allegri ha chiuso la serata senza giacca e con l'espulsione, ma con la soddisfazione dei tre punti.