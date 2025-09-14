Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Panatta e la frase ironica sul gol di Simeone in Roma-Torino

L'icona del tennis italiano non ha nascosto la sua fede giallorossa nel corso della trasmissione Rai "La Domenica Sportiva"
Panatta e la frase ironica sul gol di Simeone in Roma-Torino
1 min

Non è certo passata inosservata la frase ironica di Adriano Panatta nel corso dell'appuntamento odierno de "La Domenica Sportiva", a poche ore dal fischio finale di Roma-Torino, sfida decisa da un gol del Cholito Simeone.

Simeone decide Roma-Torino, Panatta: "Tante domeniche, proprio oggi..."

Adriano Panatta, icona del tennis e dello sport italiano, non ha nascosto la sua fede giallorossa commentando la rete che ha deciso il confronto tra Roma e Torino: "Questo proprio oggi doveva segna', tante domeniche, proprio oggi...", ha detto con un sorriso amaro Panatta, con chiaro riferimento a Simeone e ai festeggiamenti del Toro negli spogliatoi dell'Olimpico. Con il gol di oggi, il Cholito ha già eguagliato il dato dello scorso anno con la maglia del Napoli in campionato.

 

 

 

 

