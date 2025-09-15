Dove vedere Verona-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

La terza giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del lunedì: il primo è quello tra Verona e Cremonese. Per i gialloblù di Paolo Zanetti è l'esordio stagionale Bentegodi, dove ospiteranno i grigiorossi di Davide Nicola, forti di sei punti in due partite.
Verona-Cremonese, l'orario
Verona-Cremonese si disputerà oggi, lunedì 15 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona.
Dove vedere Verona-Cremonese in diretta tv
Verona-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Verona-Cremonese, dove vederla in streamingServizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Zanetti e Nicola
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti
A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 37 Bella-Kotchap, 36 Niasse, 5 Gagliardini, 11 Akpa-Akpro, 7 Belghali, 12 Bradaric, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 9 Sarr, 72 Ajayi
Indisponibili: Harroui, Mosquera, Suslov, Valentini
Squalificati: - Diffidati: -
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Zerbin, Collocolo, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola
A disposizione: 12 Silvestri, 23 Ceccherini, 55 Folino, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 30 Faye, 27 Vandeputte, 48 Lordkipanidze, 10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 90 Bonazzoli
Indisponibili: Barbieri, Payero
Squalificati: - Diffidati: -