Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Verona-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

I gialloblù di Paolo Zanetti ospitano i grigiorossi di Davide Nicola: le possibili scelte di formazione
Dove vedere Verona-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2 min

La terza giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del lunedì: il primo è quello tra Verona e Cremonese. Per i gialloblù di Paolo Zanetti è l'esordio stagionale Bentegodi, dove ospiteranno i grigiorossi di Davide Nicola, forti di sei punti in due partite.

Verona-Cremonese, l'orario

Verona-Cremonese si disputerà oggi, lunedì 15 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vedere Verona-Cremonese in diretta tv

Verona-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Zanetti e Nicola

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse; Fallou, Serdar, Bernede, Yellu, Frese; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti

A disposizione: 34 Perilli, 94 Toniolo, 2 Oyegoke, 19 Slotsager, 37 Bella-Kotchap, 36 Niasse, 5 Gagliardini, 11 Akpa-Akpro, 7 Belghali, 12 Bradaric, 73 Al-Musrati, 20 Kastanos, 9 Sarr, 72 Ajayi

Indisponibili: Harroui, Mosquera, Suslov, Valentini

Squalificati: - Diffidati: -

CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Zerbin, Collocolo, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola

A disposizione: 12 Silvestri, 23 Ceccherini, 55 Folino, 19 Sarmiento, 22 Floriani Mussolini, 30 Faye, 27 Vandeputte, 48 Lordkipanidze, 10 Vardy, 11 Johnsen, 14 Moumbagna, 90 Bonazzoli

Indisponibili: Barbieri, Payero

Squalificati: - Diffidati: -

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaSerie A, il calendario

Serie A, i migliori video