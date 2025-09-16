Nuovo San Siro, accordo raggiunto con Milan e Inter. Sala: "Deve essere pronto per il 2031"

Il percorso verso il futuro di San Siro entra finalmente nella fase decisiva . Dopo mesi di confronti e incertezze, il Comune di Milano e i club hanno trovato un accordo per la vendita dell’impianto , aprendo così la strada alla realizzazione del nuovo stadio . A renderlo noto è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala , intervenuto questa mattina ai microfoni di RTL 102.5.

Nuovo San Siro, accordo raggiunto con Milan e Inter

La delibera verrà portata in giunta già domani, un passaggio considerato cruciale non solo per il destino calcistico della città, ma anche per rispettare le scadenze fissate dagli organismi internazionali. L’obiettivo è consegnare un impianto moderno entro il 2031.

Le parole di Sala

Sala ha confermato: “Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita, perché di fatto con i club siamo arrivati a un accordo”. E ha aggiunto: “Lo stadio deve essere pronto entro il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro”.