San Siro, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio a Milan e Inter

Ora la proposta verrà portta all'attenzione del Consiglio comunale milanese
San Siro, la Giunta del Comune di Milano ha approvato la vendita dello stadio a Milan e Inter
2 min

Dopo l'annuncio del sindaco Sala, la Giunta comunale di Milano ha dato il proprio assenso alla delibera che riguarda la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il documento ora passerà all’esame delle commissioni competenti a partire da venerdì e approderà la prossima settimana in Consiglio comunale per il voto finale.

San Siro in vendita a Milan e Inter: arriva l'ok della Giunta comunale

“Vi confermo che la Giunta ha esaminato favorevolmente la proposta che verrà portata all'attenzione del Consiglio comunale - ha dichiarato la vicesindaca con delega all’Urbanistica Anna Scavuzzo durante la conferenza stampa post-giunta -. Ora ci saranno una serie di commissioni dedicate per entrare nel merito del provvedimento”.

Le parole della vicesindaca di Milano

Scavuzzo ha poi sottolineato il lavoro svolto in questi anni: “È stato un lavoro importante e ci tengo a ringraziare tutta la giunta e il Consiglio comunale che ci ha dato il perimetro in questi anni in cui abbiamo potuto costruire una proposta”.

 

 

 

