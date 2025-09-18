Prandelli: "Gasperini non ha filtri. Sarri? Ha un'idea chiara su come giocare"

Cresce l'ansia per il derby di Roma , in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30. Mentre Roma e Lazio proseguono nelle loro preparazioni, sulla sfida è intervenuto l'ex ct della Nazionale italiana Cesare Prandelli , che ai microfoni di Dribbling (programma del sabato su Rai2 alle ore 18:00) ha fornito la sua analisi su Gasperini e Sarri .

Prandelli, l'analisi su Gasperini e Sarri prima del derby

“Gasperini sta facendo molto bene - le parole di Prandelli sul tecnico giallorosso -. Dal punto di vista della qualità della squadra, Gasperini non ha filtri e se manca qualcosa per essere competitivi a certi livelli lui lo dice. Riguardo Sarri, è un allenatore che ha una idea chiara su come far giocare una squadra. Sa costruire, sa difendere, poi è chiaro che gli interpreti fanno la differenza. Sono certo che la Lazio possa fare un campionato molto più che dignitoso”.