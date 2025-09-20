Dove vedere Bologna-Genoa in tv? Dazn o sky, orario

Il sabato della quarta giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Genoa. Gli uomini di Vincenzo Italiano vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta contro il Milan dell'ultimo turno, mentre la squadra di Patrick Vieira sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Como.
Bologna-Genoa, l'orario
Bologna-Genoa si disputerà oggi, sabato 20 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna.
Dove vedere Bologna-Genoa in diretta tv
Bologna-Genoa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Vieira
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Heggem, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Odgaard, Bernardeschi, Rowe, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana, Pobega.
Squalificati: -. Diffidati: -.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Aaron Martin; Masini, Frendrup; Ellertson, V.Carboni, Stanciu; Colombo. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Sommariva, Otoa, Marcandalli, Sabelli, Thorsby, Messias, Venturino, Fini, Malinovskyi, Vitinha, Cuenca, Ekuban, Gronbaek, Ekhator.
Indisponibili: Cornet, Onana, Siegrist.
Squalificati: -. Diffidati: -.
