Dove vedere Bologna-Genoa in tv? Dazn o sky, orario

Tutte le informazioni sulla partita valida per la quarta giornata di campionato. Le possibili scelte di Italiano e Vieira
Dove vedere Bologna-Genoa in tv? Dazn o sky, orario

Il sabato della quarta giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Genoa. Gli uomini di Vincenzo Italiano vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta contro il Milan dell'ultimo turno, mentre la squadra di Patrick Vieira sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Como.

Bologna-Genoa, l'orario

Bologna-Genoa si disputerà oggi, sabato 20 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Genoa in diretta tv

Bologna-Genoa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Italiano e Vieira

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Heggem, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Odgaard, Bernardeschi, Rowe, Dallinga, Dominguez.

Indisponibili: Casale, Immobile, Sulemana, Pobega.

Squalificati: -. Diffidati: -.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Aaron Martin; Masini, Frendrup; Ellertson, V.Carboni, Stanciu; Colombo. Allenatore: Vieira.

A disposizione: Sommariva, Otoa, Marcandalli, Sabelli, Thorsby, Messias, Venturino, Fini, Malinovskyi, Vitinha, Cuenca, Ekuban, Gronbaek, Ekhator.

Indisponibili: Cornet, Onana, Siegrist.

Squalificati: -. Diffidati: -.

Dove vedere Bologna-Genoa in tv? Dazn o sky, orario
Le probabili formazioni di Italiano e Vieira

