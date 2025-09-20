Dove vedere Bologna-Genoa in tv? Dazn o sky, orario

Il sabato della quarta giornata di Serie A si apre con la sfida tra Bologna e Genoa . Gli uomini di Vincenzo Italiano vogliono tornare a fare punti dopo la sconfitta contro il Milan dell'ultimo turno, mentre la squadra di Patrick Vieira sono reduci dal pareggio in trasferta contro il Como.

Bologna-Genoa, l'orario

Bologna-Genoa si disputerà oggi, sabato 20 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Genoa in diretta tv

Bologna-Genoa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.