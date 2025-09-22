Laura Pausini e il messaggio a Pellegrini, tutta la verità: "Io e la mia famiglia felici per lui perché..."

Se Laura Pausini, la cantante italiana più famosa e vincente al mondo, nota tifosa milanista, scrive su Instagram: "Bentornato Lorenzo", subito dopo il gol nel derby, è impossibile che il messaggio non diventi virale. E, infatti, così è successo: se ne è parlato a Roma, a Milano, in Sud America - dove Laura è una star assoluta - e persino su alcuni portali inglesi, australiani e spagnoli. In esclusiva, Pausini ha spiegato al Corriere dello Sport come sia nata la simpatia per la Roma e per Pellegrini, pur confermando il suo tifo per il Milan: "Sì, sono una vera milanista e il mio cuore è rossonero. Ma sono simpatizzante romanista per varie ragioni".

Dall'ammirazione per Ancelotti al messaggio per Pellegrini fino alla famiglia tifosa

Tra queste, ovviamente, la famiglia: a casa sua sono tutti romanisti, compresa la figlia Paola a cui lo scorso febbraio, per il compleanno, era arrivata in regalo una maglia di Saelemaekers e Pisilli. E la reazione era stata dolcissima. Non solo, però. La simpatia di Laura Pausini per la Roma nasce da lontano: "Il primo motivo è che il mio sportivo preferito é Carlo Ancelotti. Poi vivo da 20 anni con tutti romanisti in casa e ho iniziato a conoscere bene la squadra. Mi sono affezionata. Il team della Roma - aggiunge - è sempre stato molto carino con me e la mia famiglia e ho seguito la vicenda di Pellegrini. Quando ieri ha segnato abbiamo esultato tutti e io sono molto felice per lui, che è un talento italiano che dobbiamo proteggere". Se lo dice lei, che è una delle eccellenze italiane nel mondo, c'è da crederle. E questo va al di là del tifo.