Contattaci
Laura Pausini e il messaggio a Pellegrini, tutta la verità: "Io e la mia famiglia felici per lui perché..."

La cantante italiana più famosa al mondo in esclusiva al Corriere dello Sport racconta cosa c'è dietro le parole diventate virali dopo il derby
Chiara Zucchelli
2 min

Se Laura Pausini, la cantante italiana più famosa e vincente al mondo, nota tifosa milanista, scrive su Instagram: "Bentornato Lorenzo", subito dopo il gol nel derby, è impossibile che il messaggio non diventi virale. E, infatti, così è successo: se ne è parlato a Roma, a Milano, in Sud America - dove Laura è una star assoluta - e persino su alcuni portali inglesi, australiani e spagnoli. In esclusiva, Pausini ha spiegato al Corriere dello Sport come sia nata la simpatia per la Roma e per Pellegrini, pur confermando il suo tifo per il Milan: "Sì, sono una vera milanista e il mio cuore è rossonero. Ma sono simpatizzante romanista per varie ragioni".

Dall'ammirazione per Ancelotti al messaggio per Pellegrini fino alla famiglia tifosa

Tra queste, ovviamente, la famiglia: a casa sua sono tutti romanisti, compresa la figlia Paola a cui lo scorso febbraio, per il compleanno, era arrivata in regalo una maglia di Saelemaekers e Pisilli. E la reazione era stata dolcissima. Non solo, però. La simpatia di Laura Pausini per la Roma nasce da lontano: "Il primo motivo è che il mio sportivo preferito é Carlo Ancelotti. Poi vivo da 20 anni con tutti romanisti in casa e ho iniziato a conoscere bene la squadra. Mi sono affezionata. Il team della Roma - aggiunge - è sempre stato molto carino con me e la mia famiglia e ho seguito la vicenda di Pellegrini. Quando ieri ha segnato abbiamo esultato tutti e io sono molto felice per lui, che è un talento italiano che dobbiamo proteggere". Se lo dice lei, che è una delle eccellenze italiane nel mondo, c'è da crederle. E questo va al di là del tifo.

