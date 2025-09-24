Lazio, la rincorsa per rientrare nel 70%

Dopo il bilancio 2024-25 chiuso con 17,2 milioni di perdita, i tifosi della Lazio si chiedono cosa sarà del mercato, già a partire dalla sessione di gennaio, dopo il blocco imposto la scorsa estate dalle norme federali. In quel caso, gli organi di controllo avevano contestato al club biancoceleste il mancato rispetto simultaneo dei tre parametri rilevanti: l’ormai noto indicatore di liquidità, l’indicatore di indebitamento e quello del costo del lavoro allargato. Dalla stagione in corso, cambiano le regole: i dati contabili verranno monitorati quattro volte l’anno (anziché due) ma dei tre indicatori resterà in piedi solo il cosiddetto squad ratio, come già avviene in ambito Uefa dove però si tiene conto anche delle perdite economiche del triennio. Ciò significa che il costo della rosa (ottenuto sommando gli stipendi dei tesserati, gli ammortamenti dei cartellini e le commissioni riconosciute agli agenti) non potrà superare il 70% dei ricavi complessivi, cioè comprensivi del player trading.

Non è scontato prevedere cosa accadrà al mercato della Lazio, anzitutto perché conteranno le rilevazioni al 30 settembre e a fine anno, non quella misurata dal bilancio appena concluso. Inoltre, il comunicato diffuso nella tarda serata dell’altro ieri, non conteneva il bilancio integrale ma solo i dati contabili del consolidato. Da una sommaria analisi, il costo del lavoro allargato dovrebbe cadere sui 128 milioni mentre i ricavi consolidati si attestavano a 157, con un rapporto superiore all’80%. Nel primo semestre, solitamente i ricavi seguono un ritmo di crescita superiore rispetto al secondo, soprattutto per i ratei dei diritti televisivi relativi alle competizioni europee, ma la Lazio quest’anno non gioca le coppe; dunque, è lecito prevedere un andamento piuttosto lineare. In queste condizioni, dovrebbe essere piuttosto difficile rispettare il fatidico 70%. Servirebbe un risparmio di costi (o un incremento di ricavi) di almeno 10 milioni nel semestre, piuttosto difficile.

L’esito più probabile sarà un mercato di gennaio a saldo zero, in cui gli eventuali acquisti dovrebbero essere preceduti da altrettante cessioni. La Lazio ha già venduto Tchaouna per 15 milioni, a valere sull’esercizio 2024/25, quindi questo spazio per acquisti dovrebbe già esserci. Le prospettive economiche per il 2025/26 non si prospettano migliori dei dati dell’esercizio appena concluso. L’assenza dalle competizioni europee dovrebbe produrre un bilancio in fotocopia, riducendo fortemente i margini di manovra di una proprietà che ha sempre fatto dell’autosufficienza economica un punto fermo. L’errore di prospettiva della gestione Lotito è stato quello di non avere sfruttato a dovere il player trading, con cui avrebbe potuto compensare una debolezza strutturale di ricavi caratteristici da botteghino, diritti tv, sponsor e partner commerciali. La logica di tirare sempre al massimo sulle potenziali cessioni, trattenendo giocatori che avrebbero un mercato ricco non paga. I club italiani (dal primo all’ultimo) non possono prescindere da un player trading robusto e sistematico. È una lezione da tenere presente per il futuro.