La frase di Gasperini a Sarri prima di Lazio-Roma: "Meglio qua..."

Le telecamere di Dazn hanno svelato cosa ha detto l'allenatore giallorosso al tecnico biancoceleste poca prima del fischio d'inizio del derby
La frase di Gasperini a Sarri prima di Lazio-Roma: "Meglio qua..."
2 min

ROMA - Episodi, dettagli, il derby - ancora una volta - si è deciso così. L'erroraccio di Tavares ha spalancato la porta al gol-vittoria di Pellegrini e al debutto vincente di Gasperini in una stracittadina della Capitale, rovinando il pranzo a Sarri. Dettagli, appunto, come quelli colti dalla bordocam di Dazn prima, durante e dopo Lazio-Roma, una sorta di lente di ingrandimento su un derby "nascosto", su alcuni momenti persi nel caos infernale dell'Olimpico. Vedi la frase di Gasperini a Sarri a bordocampo prima dell'inizio della partita, prima che la sfida si accendesse.

Gasperini scherza con Sarri

Mentre le due curve sfoggiavano le loro scenografie e i calciatori prendevano posto in campo, Gasp e Mau si salutavano vicino alle panchine, facendosi l'in bocca in lupo tra abbracci e risate, ricordando il passato tra Serie C e incroci in B. Gasperini, allora, mentre teneva una mano sulla spalla del collega, scherzava e ammetteva: "Dai, meglio giocare un derby qua".

