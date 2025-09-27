Dove vedere Como-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Coppa Italia, il Como di Cesc Fabregas sfida la Cremonese di Davide Nicola allo stadio "Sinigaglia". Buon momento per entrambe le squadre, che hanno iniziato bene questo campionato. Grigiorossi attualmente imbattuti in Serie A.
Como-Cremonese, l'orario
Como-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 15 allo stadio "Sinigaglia".
Dove vedere Como-Cremonese in diretta tv
Como-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Cremonese, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Fabregas e Nicola
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, J. Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Perrone, Engelhardt, Sergi Roberto, Carlos, Douvikas, Addai, Vojvoda.
Indisponibili: Dossena, Diao, Van der Brempt. Squalificati: -. Diffidati: -.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Bianchetti, Folino, Sarmiento, Floriani Mussolini, Faye, Payero, Lordkipanidze, Vardy, Johnsen, Bonazzoli.
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna. Squalificati: -. Diffidati: -.
