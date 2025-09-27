Dove vedere Como-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Como-Cremonese, l'orario

Como-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 27 settembre, alle ore 15 allo stadio "Sinigaglia".

Dove vedere Como-Cremonese in diretta tv

Como-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Cremonese, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile è disponibile su App Store e Play Store e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.