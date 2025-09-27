Tutto in famiglia: Cagliari-Inter è soprattutto la prima sfida tra i fratelli Esposito

Sebastiano e Francesco Pio, uno contro l’altro in Serie A. È la prima volta per i fratelli Esposito e accadrà stasera nella sfida tra Cagliari e Inter che si disputerà in Sardegna. Ne hanno fatta di strada da Castellammare di Stabia, che comunque guarderà alla partita con un interesse diverso, perché fino a qualche anno fa poteva ammirarli nelle strade rionali del paesino campano, mentre oggi si gusterà l