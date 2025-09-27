Del Piero e Ambrosini, il divertente siparietto a bordocampo prima di Juve-Atalanta

TORINO - Cresce l'attesa per la sfida tra Juventus e Atalanta , anticipo pomeridiano della quinta giornata di Serie A . Il big match dell' Allianz Stadium mette di fronte due tecnici croati, Igor Tudor e Ivan Juric , e due squadre che hanno voglia di stupire. L'attenzione dei tifosi presenti sulle tribune si è però concentrata sul divertente siparietto che ha visto coinvolte, a bordocampo, due vecchie glorie del nostro calcio .

Del Piero e Ambrosini show all'Allianz Stadium: cosa è successo

L'ex capitano della Juve, omaggiato dai suoi ex tifosi, e Massimo Ambrosini hanno dato spettacolo a bordocampo. Alex, nelle vesti di opinionista per la CBS e Massimo, per Dazn, hanno incantato i presenti, compresa una sorridente Federica Zille, scambiandosi più volte il pallone come ai vecchi tempi. Un'intesa perfetta tra Alex e Massimo, protagonisti con le maglie di Juventus e Milan, nonché due dei giocatori più rappresentativi della Serie A a cavallo tra gli anni '90 e i 2000.