L'arbitro Sozza concede un angolo alla Juve dopo la fine del recupero: Juric impazzisce a bordocampo

L'allenatore dell'Atalanta si è lamentato vistosamente con il quarto uomo in seguito alla decisione di far battere il tiro dalla bandierina
L'arbitro Sozza concede un angolo alla Juve dopo la fine del recupero: Juric impazzisce a bordocampo
2 min

Ivan Juric furioso negli ultimi istanti di Juventus-Atalanta. In particolar modo, a far scaldare gli animi dell'allenatore nerazzurro è stata la decisione del direttore di gara Sozza di far battere ai bianconeri un calcio d'angolo conquistato qualche secondo dopo i cinque minuti di recupero assegnati. Un tiro dalla bandierina che, però, non ha modificato l'inerzia della partita, terminata sull'1-1.

Sozza fa battere l'angolo: furia Juric negli ultimi istanti di Juve-Atalanta

Alla rete in chiusura di primo tempo di Kamaldeen Sulemana ha risposto Cabal. Juve e Atalanta pareggiano per 1-1 la partita valida per la quinta giornata di campionato. Ultimi minuti di sofferenza per la squadra bergamasca, in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di De Roon. La Juventus ha chiuso in attacco, conquistando un calcio d'angolo oltre i cinque minuti di recupero precedentemente assegnato. Nonostante il minutaggio, l'arbitro ha deciso però di far battere ai bianconeri. Una scelta che non ha affatto gradito Juric, il quale vistosamente è andato a lamentarsi nei confronti del quarto uomo, portato via dai suoi collaboratori.

