Infortunio per Belotti, duro scontro con Martinez in Cagliari-Inter: Pisacane costretto a sostituirlo 

Problema per il "Gallo" che lascia il campo alla fine del primo tempo: cos'è successo all'Unipol Domus
Infortunio per Belotti, duro scontro con Martinez in Cagliari-Inter: Pisacane costretto a sostituirlo 
2 min

Brutte notizie in casa Cagliari. La squara di Fabio Pisacane ha dovuto fare a meno di Andrea Belotti nelle battute finali del primo tempo della partita contro l'Inter. L'attaccante costretto al cambio a causa di un problema al ginocchio sinistro prima di uno scontro con il portiere nerazzurro Martinez. L'attaccante esce con le mani sul volto.

Belotti, problema al ginocchio sinistro in Cagliari-Inter

Quarantunesimo minuto del primo tempo. Lancio lungo di Mina che prende di sorpresa la difesa dell'Inter e trova Belotti lanciato verso la porta. Cercando di addomesticare il pallone, l'attaccante compie un movimento innaturale con il ginocchio sinistro. L'attaccante, da subito molto dolorante, rimane a terra anche in seguito a uno scontro con il portiere dell'Inter Martinez, intervenuto in presa alta sul pallone. Immediato l'intervento dello staff medico, con anche Barella e Bastoni rimasti vicino al "Gallo". Al suo posto Pisacane ha inserito Prati. Attesi nelle prossime ore gli accertamenti sulle condizioni dell'attaccante: sembra che ci sia una distorsione del ginocchio sinistro.

