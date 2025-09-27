Infortunio per Belotti, duro scontro con Martinez in Cagliari-Inter: Pisacane costretto a sostituirlo 

Belotti, problema al ginocchio sinistro in Cagliari-Inter

Quarantunesimo minuto del primo tempo. Lancio lungo di Mina che prende di sorpresa la difesa dell'Inter e trova Belotti lanciato verso la porta. Cercando di addomesticare il pallone, l'attaccante compie un movimento innaturale con il ginocchio sinistro. L'attaccante, da subito molto dolorante, rimane a terra anche in seguito a uno scontro con il portiere dell'Inter Martinez, intervenuto in presa alta sul pallone. Immediato l'intervento dello staff medico, con anche Barella e Bastoni rimasti vicino al "Gallo". Al suo posto Pisacane ha inserito Prati. Attesi nelle prossime ore gli accertamenti sulle condizioni dell'attaccante: sembra che ci sia una distorsione del ginocchio sinistro.