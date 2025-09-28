Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Pisa-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

In occasione della quinta giornata di Serie A va in scena il "derby dell'Arno", con la squadra di Gilardino che ospita quella di Pioli: le possibili scelte dei due allenatori
Dove vedere Pisa-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo ventitré anni dall'ultimo scontro (trentaquattro per quanto riguarda la Serie A) torna Pisa-Fiorentina, il derby dell'Arno. Una gara molto attesa tra le due tifoserie, una rivalità storica tra le due città. Entrambe le formazioni sono alla ricerca del primo successo stagionale: la squadra di Pioli si trova a due punti in classifica, uno in più rispetto a quella di Gilardino. Grande attesa alla Cetilar Arena.

Pisa-Fiorentina, l'orario

Pisa-Fiorentina si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15:00 alla Cetilar Arena di Pisa.

Pisa-Fiorentina, i precedenti

Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall'ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991 (successo per 4-0 della Viola al Franchi). I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro i gigliati nel massimo torneo - quello per 2-1 in casa del novembre 1987 - restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale.

Dove vedere Pisa-Fiorentina in diretta tv

Pisa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Pisa-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gilardino e Pioli

PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Lusuardi, Albiol, Angori, Cuadrado, Vural, Piccinini, Hojholt, Maucci, Meister, Moreo, Lorran.

Indisponibili: Stengs, Esteves, Denoon. Squalificati: -. Diffidati: -.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Marì, Viti, Fortini, Parisi, Kouadio, Richardson, Ndour, Sohm, Fagioli, Sabiri, Dzeko, Braschi, Piccoli.

Indisponibili: Kouamè, Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

