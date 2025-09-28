Dove vedere Pisa-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Pisa-Fiorentina, l'orario

Pisa-Fiorentina si disputerà oggi, domenica 28 settembre, alle ore 15:00 alla Cetilar Arena di Pisa.

Pisa-Fiorentina, i precedenti

Pisa e Fiorentina tornano ad affrontarsi in Serie A a distanza di oltre 34 anni dall'ultima sfida giocata il 24 febbraio 1991 (successo per 4-0 della Viola al Franchi). I nerazzurri hanno vinto soltanto uno dei 14 confronti disputati contro i gigliati nel massimo torneo - quello per 2-1 in casa del novembre 1987 - restando a secco di reti in tutti gli ultimi cinque; sei pareggi e sette sconfitte, incluse le ultime tre, chiudono il parziale.

Dove vedere Pisa-Fiorentina in diretta tv

Pisa-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN.

Pisa-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.