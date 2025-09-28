Akpa Akpro, fallo da dietro su Pellegrini ma niente secondo giallo: tifosi della Roma furiosi sul web

Feliciani, all’alba dell’intervallo di Roma-Verona, ha visto l’intervento in scivolata di Akpa Akpro alle spalle di Pellegrini, fischiando calcio di punizione in favore dei giallorossi, ma senza estrarre il secondo cartellino giallo ai danni del mediano della squadra scaligera, ammonito pochi minuti prima per un fallo tattico su Koné lanciato verso la metà campo dell’Hellas. Tifosi della Roma furiosi sui social, con Feliciani e con la sala Var, dove ci sono Ghersini e Abisso. "Clamoroso", "non si può non dare un giallo per un fallo del genere", è quanto si legge su X e sui vari social presi d'assalto dai romanisti. Peraltro, i supporters giallorossi non hanno certo dimenticato le parole dello stesso Akpa Akpro nel pre gara: da ex giocatore della Lazio, infatti, aveva definito la partita di oggi “un derby”, alimentando rabbia e ironia sui social.