Akpa Akpro già ammonito, fallo da dietro su Pellegrini e niente espulsione: tifosi della Roma furiosi sui social

L'intervento falloso del centrocampista del Verona ai danni del numero 7 della Roma non è stato punito con l'ammonizione che avrebbe portato al cartellino rosso
2 min

Polemiche sul web per il mancato secondo giallo ad Akpa Akpro nel primo tempo di Roma-Hellas Verona. Il fallo da dietro del centrocampista gialloblù, già ammonito, ai danni di Lorenzo Pellegrini non è stato punito dall’arbitro Feliciani con un cartellino che avrebbe portato inevitabilmente all’espulsione dell’ex Lazio, escludendo anche l’intervento del Var come da protocollo.

Akpa Akpro, fallo da dietro su Pellegrini ma niente secondo giallo: tifosi della Roma furiosi sul web

Feliciani, all’alba dell’intervallo di Roma-Verona, ha visto l’intervento in scivolata di Akpa Akpro alle spalle di Pellegrini, fischiando calcio di punizione in favore dei giallorossi, ma senza estrarre il secondo cartellino giallo ai danni del mediano della squadra scaligera, ammonito pochi minuti prima per un fallo tattico su Koné lanciato verso la metà campo dell’Hellas. Tifosi della Roma furiosi sui social, con Feliciani e con la sala Var, dove ci sono Ghersini e Abisso. "Clamoroso", "non si può non dare un giallo per un fallo del genere", è quanto si legge su X e sui vari social presi d'assalto dai romanisti. Peraltro, i supporters giallorossi non hanno certo dimenticato le parole dello stesso Akpa Akpro nel pre gara: da ex giocatore della Lazio, infatti, aveva definito la partita di oggi un derby, alimentando rabbia e ironia sui social.

 

 

 

