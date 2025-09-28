I Top e Flop di Milan-Napoli: Pulisic ingiocabile, Politano ci prova. Hojlund intrappolato

MILANO - Pulisic su tutti: lo statunitense ha fatto la differenza nel big match di San Siro contro il Napoli. Assist e poi gol per l'attaccante rossonero, che ha messo sotto scacco la difesa (in emergenza) della squadra di Conte.
I migliori
Pulisic
Quando parte a tutto campo è ingiocabile: dribbling, strappi, visione. Si inventa da solo l’azione del vantaggio e poi si prende i riflettori sul raddoppio. Sesta rete stagionale e la sensazione che con lui non ci siano antidoti. Esce soltanto per esigenze di copertura.
Modric
Sempre lucido, sempre al posto giusto. Gestisce i ritmi, dà equilibrio, e nel finale si mette anche a mordere le caviglie pur di non lasciare nulla al caso. Nel duello di lusso con De Bruyne, è lui a uscire vincitore.
Saelemaekers
Arriva sul primo gol come una sentenza, puntuale a rimorchio. Corre senza sosta, copre, spinge, allarga il campo e regala al Milan costante superiorità sulla fascia. Una partita di sostanza e generosità.
Politano
È uno dei pochi a restare acceso sin dall’inizio. Punta l’uomo, prova lo strappo, tiene viva la corsia destra anche quando la squadra sembra soffocata. Finché ha fiato, è la vera spina nel fianco rossonera.
Neres (dal 28’ st)
Entra e porta subito scosse elettriche: due conclusioni velenose che gelano San Siro. In pochi minuti riesce a essere l’uomo più pericoloso del Napoli.
I peggiori
Estupiñan
Insegue Politano per tutta la partita, su Di Lorenzo perde il tempo e si fa sorprendere clamorosamente: fallo da rigore e cartellino rosso che cambiano la partita.
Anguissa
Meno incisivo del solito: troppo morbido nel contrastare Pavlovic in occasione del secondo gol del Milan. Gestione del pallone approssimativa, e quando si presenta in area manca la precisione al tiro. Una serata opaca.
Marianucci
Esordio complicatissimo. Pulisic lo punta e lo salta due volte, spalancando l’autostrada al gol. In affanno anche sul raddoppio, finisce per sembrare il più spaesato di una difesa in difficoltà.
Juan Jesus
Dovrebbe proteggere il compagno di reparto, invece fatica anche lui. Sul colpo da campione di Pulisic si ritrova in area senza marcare nessuno. Non riesce mai a dare sicurezza.
Hojlund
Notte da incubo. Isolato, intrappolato da Gabbia, non trova spazi né palloni giocabili. Lotta, ma resta ingabbiato e senza possibilità di incidere.
