I Top e Flop di Milan-Napoli: Pulisic ingiocabile, Politano ci prova. Hojlund intrappolato

MILANO - Pulisic su tutti: lo statunitense ha fatto la differenza nel big match di San Siro contro il Napoli. Assist e poi gol per l'attaccante rossonero, che ha messo sotto scacco la difesa (in emergenza) della squadra di Conte.

I migliori

Pulisic

Quando parte a tutto campo è ingiocabile: dribbling, strappi, visione. Si inventa da solo l’azione del vantaggio e poi si prende i riflettori sul raddoppio. Sesta rete stagionale e la sensazione che con lui non ci siano antidoti. Esce soltanto per esigenze di copertura.

Modric

Sempre lucido, sempre al posto giusto. Gestisce i ritmi, dà equilibrio, e nel finale si mette anche a mordere le caviglie pur di non lasciare nulla al caso. Nel duello di lusso con De Bruyne, è lui a uscire vincitore.

Saelemaekers

Arriva sul primo gol come una sentenza, puntuale a rimorchio. Corre senza sosta, copre, spinge, allarga il campo e regala al Milan costante superiorità sulla fascia. Una partita di sostanza e generosità.

Politano

È uno dei pochi a restare acceso sin dall’inizio. Punta l’uomo, prova lo strappo, tiene viva la corsia destra anche quando la squadra sembra soffocata. Finché ha fiato, è la vera spina nel fianco rossonera.

Neres (dal 28’ st)

Entra e porta subito scosse elettriche: due conclusioni velenose che gelano San Siro. In pochi minuti riesce a essere l’uomo più pericoloso del Napoli.