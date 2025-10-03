Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Verona-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Si apre al Bentegodi la sesta giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di formazione di Zanetti e Grosso

Nella splendida cornice dello stadio "Bentegodi" di Verona, l'Hellas di Paolo Zanetti ospita il Sassuolo di Fabio Grosso in occasione della partita che apre la 6a giornata di Serie A. Gialloblù reduci dal ko dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini, mentre i neroverdi hanno ritrovato il successo nell'ultimo turno, battendo tra le mura amiche l'Udinese di Runjaic.

Verona-Sassuolo, l'orario

Verona-Sassuolo si disputerà oggi, venerdì 3 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Marcantonio Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Sassuolo in diretta tv

Verona-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Verona-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Zanetti e Grosso

H. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Yellu, Akpa-Akpro, Niasse, Kastanos, Sarr, Ajayi, Mosquera.

Indisponibili: Al-Musrati, Harroui, Oyegoke, Suslov. Squalificati: -. Diffidati: -.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vrancx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Boloca, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini, Volpato, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro.

Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

