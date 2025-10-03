Dove vedere Verona-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Sassuolo, l'orario

Verona-Sassuolo si disputerà oggi, venerdì 3 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Marcantonio Bentegodi" di Verona.

Dove vedere Verona-Sassuolo in diretta tv

Verona-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Verona-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'anticipo di Serie A in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.