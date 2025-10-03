Tre rigori in Verona-Sassuolo, uno solo viene calciato: cos'è successo

Tre volte infatti l'arbitro Francesco Fourneau ha indicato il dischetto nel corso della partia, ma solo uno dei penalty è stato poi effettivamente calciato. Il primo episodio al 16' quando il direttore di gara assegna un rigore al Verona per un tocco di mano di Volpato, ma viene richiamato dal Var e alla fine torna sui propri passi sanzionando una precedente carica sul portiere ospite Muric. A inizio ripresa, a parti invertite, Thorstvedt colpisce un doppio palo (60') venendo steso però da Nelsson subito dopo aver calciato: Fourneau indica nuovamente il dischetto ma viene richiamato un'altra volta dal Var e il rigore al Sassuolo viene tolto, perché il fallo è avvenuto fuori area. A venti minuti dalla fine invece viene confermato il penalty assegnato agli ospiti per un fallo di Serdar su Fadera: a calciare è Pinamonti che dopo la respinta del portiere gialloblù Montipò insacca e segna il gol che decide la partita (71').

