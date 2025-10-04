Dove vedere Lazio-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

La Lazio punta alla seconda vittoria consecutiva dopo esseri imposta 3-0 in trasferta contro il Genoa, il Torino a riscattare le due sconfitte di fila rimediata in casa contro l' Atalanta (3-0) e fuori casa contro il Parma (2-1): allo stadio Olimpico è il giorno della sfida tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i granata di Marco Baroni , al ritorno da ex, di fronte nella gara valida per la sesta giornata di Serie A .

Lazio-Torino, l'orario

Lazio-Torino è in programma oggi, sabato 4 settembre, alle ore 15, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Lazio-Torino in diretta tv

Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. Previa registrazione, sottoscrizione di un abbonamento ed effettuata la procedura di log in, è possibile accedere all'app di DAZN su una moderna smart tv o su tutti i televisori collegati a console come Play Station e XBox, senza dimenticare dispositivi quali Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. Una volta effettuata la registrazione, sottoscritto un abbonamento ed effettuata la preocedura di login sarà possibile selezionare l'evento di riferimento sulla piattaforma, tramite pc, smartphone e tablet. Potrete seguire Lazio-Torino anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.