Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Inter-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Chivu e Nicola, valida per la sesta giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori

A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla convincente vittoria con lo Slavia Praga in Champions League, ma orfani dell'infortunato Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box e a rinunciare agli impegni con la nazionale francese. I grigiorossi, dal canto loro, sono attualmente imbattuti, come testimoniano le due vittorie e i tre pareggi messi a referto finora.

Inter-Cremonese, l'orario

Inter-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Cremonese in diretta tv

Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Chivu e Nicola

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martinez. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Diouf, Calhanoglu, Sucic, Zielinski, P. Esposito.

Indisponibili: M. Thuram. Squalificati: -. Diffidati: -.

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Faye, Folino, Zerbin, Sarmiento, Payero, Lordkipanidze, Vardy, Johnsen, Sanabria.

Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna, Terracciano. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla convincente vittoria con lo Slavia Praga in Champions League, ma orfani dell'infortunato Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box e a rinunciare agli impegni con la nazionale francese. I grigiorossi, dal canto loro, sono attualmente imbattuti, come testimoniano le due vittorie e i tre pareggi messi a referto finora.

Inter-Cremonese, l'orario

Inter-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Cremonese in diretta tv

Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, la classificaChivu alla vigilia
1
Dove vedere Inter-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Chivu e Nicola