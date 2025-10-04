Dove vedere Inter-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro l' Inter di Cristian Chivu ospita la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A . Nerazzurri reduci dalla convincente vittoria con lo Slavia Praga in Champions League, ma orfani dell'infortunato Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box e a rinunciare agli impegni con la nazionale francese. I grigiorossi, dal canto loro, sono attualmente imbattuti, come testimoniano le due vittorie e i tre pareggi messi a referto finora.

Inter-Cremonese, l'orario

Inter-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Cremonese in diretta tv

Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.