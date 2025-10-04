Dove vedere Inter-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla convincente vittoria con lo Slavia Praga in Champions League, ma orfani dell'infortunato Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box e a rinunciare agli impegni con la nazionale francese. I grigiorossi, dal canto loro, sono attualmente imbattuti, come testimoniano le due vittorie e i tre pareggi messi a referto finora.
Inter-Cremonese, l'orario
Inter-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Inter-Cremonese in diretta tv
Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Chivu e Nicola
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Palacios, Darmian, Luis Henrique, Carlos Augusto, Diouf, Calhanoglu, Sucic, Zielinski, P. Esposito.
Indisponibili: M. Thuram. Squalificati: -. Diffidati: -.
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Malovec, Nava, Barbieri, Faye, Folino, Zerbin, Sarmiento, Payero, Lordkipanidze, Vardy, Johnsen, Sanabria.
Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna, Terracciano. Squalificati: -. Diffidati: -.
A San Siro l'Inter di Cristian Chivu ospita la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla convincente vittoria con lo Slavia Praga in Champions League, ma orfani dell'infortunato Marcus Thuram, costretto a rimanere ai box e a rinunciare agli impegni con la nazionale francese. I grigiorossi, dal canto loro, sono attualmente imbattuti, come testimoniano le due vittorie e i tre pareggi messi a referto finora.
Inter-Cremonese, l'orario
Inter-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.
Dove vedere Inter-Cremonese in diretta tv
Inter-Cremonese sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.