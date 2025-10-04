Dove vedere Atalanta-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida affascinante alla "New Balance Arena" di Bergamo, dove si affrontano l'Atalanta di Ivan Juric e il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sesta giornata di Serie A. Reduci dalla vittoria in rimonta in Champions League contro il Bruges, i nerazzurri vogliono trovare continuità anche in campionato, nonostante le tantissime assenze. Riflettori puntati, ancora una volta, su Ademola Lookman.
Atalanta-Como, l'orario
Atalanta-Como si giocherà oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Como in diretta tv
Atalanta-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.
Atalanta-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Juric e Fabregas
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Musah, Brescianini, Lookman, Maldini.
Indisponibili: Kolasinac, Scamacca, Scalvini, De Ketelaere, Zalewski, Kossounou, Bellanova, Bakker. Squalificati: De Roon. Diffidati: -.
COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, Addai; Morata. Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos).
A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Perrone, Engelhardt, Carlos, Douvikas, Posch.
Indisponibili: Dossena, Diao, Van der Brempt, Sergi Roberto. Squalificati: Jesus Rodriguez, Fabregas (allenatore).
