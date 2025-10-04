Dove vedere Atalanta-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida affascinante alla "New Balance Arena" di Bergamo , dove si affrontano l' Atalanta di Ivan Juric e il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sesta giornata di Serie A . Reduci dalla vittoria in rimonta in Champions League contro il Bruges, i nerazzurri vogliono trovare continuità anche in campionato, nonostante le tantissime assenze. Riflettori puntati, ancora una volta, su Ademola Lookman.

Atalanta-Como, l'orario

Atalanta-Como si giocherà oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Como in diretta tv

Atalanta-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Atalanta-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.