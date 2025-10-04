Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Atalanta-Como in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Ivan Juric ospita l'undici di Cesc Fabregas a Bergamo, in occasione della sesta giornata di Serie A: le probabili scelte di formazione

Sfida affascinante alla "New Balance Arena" di Bergamo, dove si affrontano l'Atalanta di Ivan Juric e il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sesta giornata di Serie A. Reduci dalla vittoria in rimonta in Champions League contro il Bruges, i nerazzurri vogliono trovare continuità anche in campionato, nonostante le tantissime assenze. Riflettori puntati, ancora una volta, su Ademola Lookman.

Atalanta-Como, l'orario

Atalanta-Como si giocherà oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Como in diretta tv

Atalanta-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Atalanta-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Juric e Fabregas

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric, Musah, Brescianini, Lookman, Maldini.

Indisponibili: Kolasinac, Scamacca, Scalvini, De Ketelaere, Zalewski, Kossounou, Bellanova, Bakker. Squalificati: De Roon. Diffidati: -.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Kuhn, N. Paz, Addai; Morata. Allenatore: Fabregas (squalificato, in panchina Guindos).

A disposizione: Cavlina, Vigorito, Goldaniga, Moreno, Baturina, Jack, Smolcic, Perrone, Engelhardt, Carlos, Douvikas, Posch.

Indisponibili: Dossena, Diao, Van der Brempt, Sergi Roberto. Squalificati: Jesus Rodriguez, Fabregas (allenatore).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Sfida affascinante alla "New Balance Arena" di Bergamo, dove si affrontano l'Atalanta di Ivan Juric e il Como di Cesc Fabregas, in occasione della sesta giornata di Serie A. Reduci dalla vittoria in rimonta in Champions League contro il Bruges, i nerazzurri vogliono trovare continuità anche in campionato, nonostante le tantissime assenze. Riflettori puntati, ancora una volta, su Ademola Lookman.

Atalanta-Como, l'orario

Atalanta-Como si giocherà oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Como in diretta tv

Atalanta-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport.

Atalanta-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Juric e i tanti infortuniChampions, capolavoro Juric
1
Dove vedere Atalanta-Como in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Juric e Fabregas