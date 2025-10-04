Lecce, prima vittoria in Serie A: Parma ko. Sottil fa esultare Di Francesco

Sottil regala la prima vittoria al Lecce

Poche emozioni nel primo tempo, se non il cambio obbligato per Cuesta che al 26' perde Valeri per un infortunio. La partita la sblocca il tiro-cross di Sottil: il pallone attraversa tutta l'area tra le gambe degli avversari, nessuna deviazione, Suzuki non interviene e il Lecce passa avanti. Poco dopo i salentini hanno l'occasione d'oro per il raddoppio con Ndiaye che regala il pallone a Stulic, poi lo allarga per Pierotti tutto solo, ma Suzuki respinge. Nella ripresa è il Parma a tenere il pallino del gioco con un lungo possesso palla, che però non crea particolari pericoli. L'occasione del pareggio arriva al 92' con il colpo di testa di Delprato, serve un miracolo di Falcone per regalare al Lecce la prima vittoria stagionale.