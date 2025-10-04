Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Lecce, prima vittoria in Serie A: Parma ko. Sottil fa esultare Di Francesco

L'ex Fiorentina decide la sfida del Tardini segnando il primo gol con la maglia dei salentini. Terza sconfitta in campionato per Cuesta
Lecce, prima vittoria in Serie A: Parma ko. Sottil fa esultare Di Francesco© Getty Images
1 min

Il Lecce conquista la prima vittoria stagionale: 1-0 al Tardini contro il Parma. La squadra di Eusebio Di Francesco conquista il primo successo in campionato, in quello che potrebbe essere uno scontro salvezza anticipato. Decide una rete in chiusura di primo tempo di Riccardo Sottil.

Sottil regala la prima vittoria al Lecce

Poche emozioni nel primo tempo, se non il cambio obbligato per Cuesta che al 26' perde Valeri per un infortunio. La partita la sblocca il tiro-cross di Sottil: il pallone attraversa tutta l'area tra le gambe degli avversari, nessuna deviazione, Suzuki non interviene e il Lecce passa avanti. Poco dopo i salentini hanno l'occasione d'oro per il raddoppio con Ndiaye che regala il pallone a Stulic, poi lo allarga per Pierotti tutto solo, ma Suzuki respinge. Nella ripresa è il Parma a tenere il pallino del gioco con un lungo possesso palla, che però non crea particolari pericoli. L'occasione del pareggio arriva al 92' con il colpo di testa di Delprato, serve un miracolo di Falcone per regalare al Lecce la prima vittoria stagionale.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Parma Lecce

Serie A, i migliori video