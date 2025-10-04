Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Bonny superstar, poker dell'Inter alla Cremonese: Chivu vola in testa

In attesa delle sfide di domani, i nerazzurri al comando della classifica. In gol anche Dimarco, Lautaro e Barella
Chiara Zucchelli
4 min

Un gol e tre assist: la luce a San Siro la accende Ange Bonny, 22 anni tra qualche settimana. Nell'Inter che strapazza 4-1 la Cremonese di Nicola c'è la sua firma ed è una firma d'autore: un gol e tre assist; Thuram, di cui prende il posto, che ride e applaude a bordocampo, il pubblico di uno degli stadi più esigenti d'Italia a dir poco stregato. La squadra di Chivu diverte e si diverte, con le reti di Lautaro (standing ovation quando esce), Barella (dolcissimo il bacio alla moglie e ai quattro figli subito dopo il gol), Dimarco e, appunto, Bonny. Non è solo questione di risultato (per la Cremonese accorcia l'ex Bonazzoli) ma è anche questione di come: per una notte, aspettando le altre, l'Inter è prima grazie alla terza vittoria di fila in campionato, quinta in totale considerando la Champions. Chivu può sorridere e illuminare una serata grigia, con la pioggia e con una sfida che, alla vigilia, era ricca di insidie. Perché la Cremonese, un mese e mezzo fa, aveva sbancato la Milano rossonera e aveva tutta l'intenzione di fare lo sgambetto anche ai nerazzurri, presentandosi da imbattuta. Non c'è stata storia.

Inter, il racconto dei gol contro la Cremonese

Non c'è, però, stata storia: con Bonny e Frattesi titolari come mai prima - Vardy no, entra solo nel finale -, l'Inter domina dal primo all'ultimo secondo. Passa in vantaggio dopo 6' con Lautaro al termine di una bellissima azione: esterno di Barella a lanciare Bonny, l'ex Parma alza la testa e serve il capitano che deve solo appoggiare in porta. Bonny sta bene, è in fiducia, Chivu gli dice di continuare a spingere e al 38' si prende la scena: Bastoni serve Dimarco, cross in area dell'esterno e colpo di testa sotto porta di Bonny che deposita la palla in rete. Il monologo nerazzurro continua nella ripresa: in due minuti, dal 55' al 57', l'Inter chiude la questione. Silvestri rinvia male, Bonny si avventa sul pallone e aspetta l'inserimento di Barella che, solo davanti al portiere, segna il poker nerazzurro. È la rete manifesto della voglia dell'Inter: poco prima c'era stato il 3-0 di Dimarco, servito sempre dall'inarrestabile Bonny. Il gol della Cremonese è buono solo per le statistiche visto che l'Inter, oltre alle quattro reti, porta a casa soprattutto consapevolezza e fiducia. Pressing alto, ripartenze, velocità e, soprattutto, massima attenzione ai dettagli: su questo sta lavorando Chivu.

Così Chivu ha cambiato l'Inter

L'errore di Diouf, che perde un brutto pallone a metà campo e favorisce il gol della Cremonese, è qualcosa su cui il tecnico lavorerà. Con serenità, visto che ora arriva la sosta, e con la determinazione di chi, finalmente, sente sua la squadra. E allora torna in mente lo sfogo di qualche giorno fa quando, a un allenamento aperto con gli sponsor, si è infuriato per una battuta a Lautaro. Lui e i giocatori, adesso, sono un corpo unico. In campo e fuori. Bonny superstar, è vero. Ma la luce a San Siro, stasera, l'hanno accesa tutti insieme.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A