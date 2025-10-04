Bonny superstar, poker dell'Inter alla Cremonese: Chivu vola in testa

Un gol e tre assist: la luce a San Siro la accende Ange Bonny , 22 anni tra qualche settimana. Nell'Inter che strapazza 4-1 la Cremonese di Nicola c'è la sua firma ed è una firma d'autore: un gol e tre assist; Thuram, di cui prende il posto, che ride e applaude a bordocampo, il pubblico di uno degli stadi più esigenti d'Italia a dir poco stregato. La squadra di Chivu diverte e si diverte, con le reti di Lautaro (standing ovation quando esce), Barella (dolcissimo il bacio alla moglie e ai quattro figli subito dopo il gol), Dimarco e, appunto, Bonny . Non è solo questione di risultato (per la Cremonese accorcia l'ex Bonazzoli) ma è anche questione di come: per una notte, aspettando le altre, l'Inter è prima grazie alla terza vittoria di fila in campionato, quinta in totale considerando la Champions. Chivu può sorridere e illuminare una serata grigia, con la pioggia e con una sfida che, alla vigilia, era ricca di insidie. Perché la Cremonese, un mese e mezzo fa, aveva sbancato la Milano rossonera e aveva tutta l'intenzione di fare lo sgambetto anche ai nerazzurri, presentandosi da imbattuta. Non c'è stata storia.

Inter, il racconto dei gol contro la Cremonese

Non c'è, però, stata storia: con Bonny e Frattesi titolari come mai prima - Vardy no, entra solo nel finale -, l'Inter domina dal primo all'ultimo secondo. Passa in vantaggio dopo 6' con Lautaro al termine di una bellissima azione: esterno di Barella a lanciare Bonny, l'ex Parma alza la testa e serve il capitano che deve solo appoggiare in porta. Bonny sta bene, è in fiducia, Chivu gli dice di continuare a spingere e al 38' si prende la scena: Bastoni serve Dimarco, cross in area dell'esterno e colpo di testa sotto porta di Bonny che deposita la palla in rete. Il monologo nerazzurro continua nella ripresa: in due minuti, dal 55' al 57', l'Inter chiude la questione. Silvestri rinvia male, Bonny si avventa sul pallone e aspetta l'inserimento di Barella che, solo davanti al portiere, segna il poker nerazzurro. È la rete manifesto della voglia dell'Inter: poco prima c'era stato il 3-0 di Dimarco, servito sempre dall'inarrestabile Bonny. Il gol della Cremonese è buono solo per le statistiche visto che l'Inter, oltre alle quattro reti, porta a casa soprattutto consapevolezza e fiducia. Pressing alto, ripartenze, velocità e, soprattutto, massima attenzione ai dettagli: su questo sta lavorando Chivu.

Così Chivu ha cambiato l'Inter

L'errore di Diouf, che perde un brutto pallone a metà campo e favorisce il gol della Cremonese, è qualcosa su cui il tecnico lavorerà. Con serenità, visto che ora arriva la sosta, e con la determinazione di chi, finalmente, sente sua la squadra. E allora torna in mente lo sfogo di qualche giorno fa quando, a un allenamento aperto con gli sponsor, si è infuriato per una battuta a Lautaro. Lui e i giocatori, adesso, sono un corpo unico. In campo e fuori. Bonny superstar, è vero. Ma la luce a San Siro, stasera, l'hanno accesa tutti insieme.