Dove vedere Bologna-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario  

Torna in campo il Bologna . Dopo il pareggio contro il Friburgo in Europa League, la squadra di Italiano ospita al Dall'Ara il Pisa di Alberto Gilardino . La formazione toscana, che nell'ultimo turno ha pareggiato ( tra le polemiche ) contro la Fiorentina, è alla ricerca del primo successo in campionato.

Bologna-Pisa, l'orario

Bologna-Pisa andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna.

Dove vedere Bologna-Pisa in diretta tv

Bologna-Pisa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Pisa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Dall'Ara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.