Dove vedere Bologna-Pisa in tv? Dazn o Sky, orario  

Torna in campo il Bologna. Dopo il pareggio contro il Friburgo in Europa League, la squadra di Italiano ospita al Dall'Ara il Pisa di Alberto Gilardino. La formazione toscana, che nell'ultimo turno ha pareggiato (tra le polemiche) contro la Fiorentina, è alla ricerca del primo successo in campionato.
Bologna-Pisa, l'orario
Bologna-Pisa andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna.
Dove vedere Bologna-Pisa in diretta tv
Bologna-Pisa sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Pisa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del Dall'Ara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Gilardino
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Csatro. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Pobega, Ferguson, Fabbian, Bernardeschi, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez.
Indisponibili: Immobile, Sulemana. Squalificati: -. Diffidati: -.
PISA (3-5-1-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Akinsanmiro, Hojholt, Marin, Angori; Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Lusuardi, Albiol, Mbambi, Leris, Vural, Piccinini, Maucci, Cuadrado, Meister, Buffon, Moreo, Lorran.
Indisponibili: Stengs, Aebischer, Denoon, Esteves. Squalificati: -. Diffidati: -.
