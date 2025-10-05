Borrelli illude il Cagliari, Kabasele rialza l'Udinese. Ma che errore di Zaniolo nel finale

Palo di Zaniolo, traversa di Atta, primo gol in Serie A di Borrelli

Parte meglio l'Udinese. Approfittando di una palla persa da di Palestra, Piotrowski innesca Zaniolo, che all'8' colpisce il palo. Il Cagliari regge l'urto bianconero nelle battute iniziali, perde per infortunio Mina al 20' (sostituito con Adopo), si rende pericoloso con Borrelli ed Esposito e passa in vantaggio al 26' proprio grazie a Borrelli: il primo gol in massima serie dell'attaccante classe 2000 si materializza al termine di un flipper in area di rigore, che gli permette di depositare la palla in fondo alla rete a porta ormai sguarnita. Le reazione dei padroni di casa è immediata. Atta, sollecita a più riprese Caprile, che risponde "presente" anche su un tentativo di Piotrowski. E quando non ci arriva Caprile ci pensa la traversa a salvare il Cagliari: a centrarla è proprio Atta. Si va al riposo con gli uomini di Pisacane in vantaggio.

Quarto gol in A di Kabesele, che errore di Zaniolo! Udinese-Cagliari 1-1

Si riparte con un colpo di testa sul fondo di Di Pardo, preludio al pareggio di Kabasele: è il 58' quando approfitta il difensore belga approfitta di una sponda di Solet e di un clamoroso errore di Adopo e Ze Pedro freddando Caprile con una rapidità di esecuzione da attaccante. Quarto gol in Serie A. Festeggia Runjaic. Via alla girandola delle sostituzioni. Deiola sbaglia, Davis recupera palla e serve Zaniolo che fallisce un'occasione ghiottissima, un rigore in movimento, sparando alto sulla traversa a porta spalancata. Bayo, entrato al 77' al posto di Zaniolo, visibilmente amareggiato, non riesce a trovare lo specchio di testa da due passi e in un amen è già il novantesimo. Miracolo di Caprile su Davis, Bayo manca il tap-in risolutivo. Il risultato non cambia più: Udinese-Cagliari 1-1.