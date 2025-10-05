Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Bologna, poker al Pisa con un Cambiaghi formato Nazionale

Serie A, sesta giornata: gol dell'esterno d'attacco convocato per la prima volta da Gattuso, raddoppia Moro, Orsolini e Odgaard chiudono i conti al Dall'Ara
Bologna, poker al Pisa con un Cambiaghi formato Nazionale© LAPRESSE
4 min

Troppo Bologna per il Pisa: poker al Dall'Ara, terza vittoria e terzo risultato utile consecutivo in campionato per i rossoblù di Italiano, che salgono a quota 10 punti in classifica. I nerazzurri di Gilardino restano invece all'ultimo posto, a quota 2.

Cambiaghi devastante: gol e assist. Touré espulso al 36', Segnano Moro e Orsolini

Eppure i toscani iniziano all'attacco la gara valida per la sesta giornata di Serie A. Sono trascorsi solo due minuti quando un errore di Moro innesca Tramoni, che sbaglia il controllo e viene anticipato da Skorupski. Pronta la risposta del Bologna. Cambiaghi dà via al suo pomeriggio da ricordare con un cross forte e teso su cui Dallinga, preferito a Castro, non arriva per questione di istanti. Poi lo stesso Cambiaghi viene imbeccato da Dallinga, ma non riesce a bucare Semper, che si salva in due tempi. Appuntamento col gol soltanto rimandato perché al 24' è proprio Cambiaghi a festeggiare la convocazione in Nazionale con un destro dal centro dell'area di rigore su assist di Dallinga. Al 36' l'episodio che incanala definitivamente la partita sui binari felsinei: Cambiaghi è incontenibile, Touré lo ferma con le cattive per interromperne la corsa verso la porta e Abisso gli mostra il cartellino rosso. Due minuti e il Bologna raddoppia con Moro, direttamente sugli sviluppi della punizione conquistata da Cambiaghi. Avanti di due gol e di un uomo, il Bologna dilaga andando al riposo sul 3-0 grazie a Orsolini, servito da Cambiaghi. Prima dell'intervallo palo interno colpito da Orsolini, Semper salva su Cambiaghi.

Odgaard chiude i conti: Bologna-Pisa 4-0

In avvio di ripresa il Bologna cala il poker: al 53', con Odgaard, azionato da un più che positivo Dallinga, al secondo gol consecutivo stagionale in Serie A. Sinistro deviato da Caracciolo e il Pisa capitola ancora. Via alle sostituzioni e Rowe, subentrato a Cambiaghi, va al tiro due volte: il secondo è particolarmente pericoloso, ma non inquadra lo specchio della porta. Poi è solo ordinaria amministrazione con lo stesso Rowe e Dominguez che sfiorano il pokerissimo. Vince il Bologna, Pisa rimandato.

