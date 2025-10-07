Milan-Como a Perth? 9 milioni da spartire. Rimborso agli abbonati? Un voucher

La spedizione agli antipodi (28 mila km e 14 fusi orari da smaltire in 7 giorni, fra andata e ritorno) frutterà 12 milioni, ma bisognerà detrarre le spese di viaggio e soggiorno delle due numerose comitive nonché il gettone agli altri 18 club di A per il via libera