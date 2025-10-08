Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan-Como a Perth, promemoria Morace: 40 gradi, 7 fusi orari e stadio per il football (australiano) 

Carolina, icona del calcio femminile italiano, ha vissuto due anni e mezzo a Perth: "Tour massacrante, a rischio la salute dei giocatori nell'ultima città per cultura calcistica in un Paese dove il calcio è poca cosa e non ama la Serie A"
Xavier Jacobelli
1 min

Milan-Como a Perth? Può illuminare la Lega di Serie A il promemoria di Carolina Morace, leggendaria icona del calcio femminile italiano (153 presenze e 105 gol in Nazionale, della quale è stata poi ct dal 2000 al 2005; 12 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa, 12 volte capocannoniera; ex allenatrice di

