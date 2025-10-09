Napoli e Roma, un primato sostenibile: Inter e Juve alle spalle

Spendono meno, ma corrono più di tutti. Napoli e Roma sono l'eccezione virtuosa di una Serie A che continua a misurare ambizioni e conti: entrambe segnano 112 milioni di monte ingaggi lordi , secondo i dati di Transfermarkt, e alla sosta per le nazionali si trovano appaiate in vetta. Davanti sul piano dei salari restano Inter (139) e Juventus (127), ma i risultati fin qui premiano il bilancio operativo di De Laurentiis e dei Friedkin : più rendimento per ogni euro speso. Gli stipendi considerati sono al lordo, e non comprendono i bonus eventuali legati ai risultati di squadra o individuali, che scatteranno solo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nei contratti. La fotografia più interessante arriva dal rapporto spesa-punteggio . Considerando che le società abbiano già pagato anche ottobre, ovvero quattro mensilità, il costo per punto — cioè l'incidenza dei quattro stipendi sul rendimento in campionato — dà un'indicazione netta dell’efficienza: Napoli e Roma hanno pagato 2,49 milioni per ogni punto conquistato ; Inter e Juventus si attestano rispettivamente intorno a 3,86 e 3,53 milioni a punto. Tradotto: più milioni non significano automaticamente più punti.

Napoli e Roma, le strategie funzionano

Il Napoli, campione la scorsa stagione, ha incrementato il monte ingaggi rispetto a un anno fa di 30 milioni, segnando una scelta di crescita e profondità: più risorse per rimpolpare la rosa e reggere sforzi su più fronti. Lo stesso ha fatto la Roma, che segna un +24 e ha trovato in Gasperini la formula per trasformare continuità in risultati concreti: pragmatismo tattico, scelte mirate e rendimento collettivo, seguendo la scia di quanto fatto da Ranieri nella passata stagione. Due strade diverse, stesso esito pratico, considerando però che i giallorossi non sono partiti con l'obiettivo dichiarato dello scudetto. Il panorama sotto la vetta resta variegato. Il Milan è a 91 milioni (-13), la Lazio a 73 con un aumento di 300mila euro rispetto alla scorsa stagione, la Fiorentina a 64 (+8) e l’Atalanta a 59 (+3): cifre che raccontano differenze di dimensione e progetto, ma anche l'eterogeneità del nostro campionato. In coda, squadre con buste paga decisamente più leggere come Pisa (19), Lecce (20) e Parma (24) mostrano quanto sia ampia la forbice economica che caratterizza la Serie A.

Serie A, paragone impietoso con l'Europa

Il confronto con l'Europa è impietoso: nella lista dei club più “costosi” per monte ingaggi non c’è alcuna italiana nella top 10. I grandi numeri sono appannaggio di Real Madrid (305 milioni), Bayern Monaco (257), Manchester City (252), Barcellona (222) e Arsenal (211), seguiti da Liverpool, Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Inter e Juventus sono rispettivamente 13ª e 15ª, ma restano lontane dalle cifre inglesi e spagnole. Il trend generale è di crescita dei costi: quasi tutte le big, a parte Inter (-4) e Milan (-13), mostrano un aumento del monte ingaggi rispetto alla stagione precedente, sintomo di un mercato più vivace e di una spinta a rafforzare le quadre. Ma la lezione più chiara arriva dal campo: la capacità di valorizzare la rosa, la solidità di un progetto e la gestione tattica possono ribaltare il pronostico dei bilanci. Napoli e Roma — con lo stesso investimento salariale e numeri di costo/punto migliori — finora l'hanno dimostrato. Il bilancio definitivo arriverà a fine stagione, ma il campo, oggi, sorride a chi ha saputo spendere con misura e trasformare quei numeri in punti.