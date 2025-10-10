Totti: "Nessun talento italiano, guardo solo Nico Paz". Poi il messaggio per Gattuso

Francesco Totti è stato protagonista di un nuovo contenuto sui canali social di Betsson.sport, dove un tifoso è stato bendato per 10 ore prima di incontrare il suo idolo. Durante la registrazione, la leggenda della Roma ha parlato del panorama calcistico italiano e del futuro della Nazionale: "Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani. L’unico che sto guardando, anche se non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo".
Totti: "Italia? Speriamo di tornare al Mondiale"
Poi Totti ha detto la sua sul campionato di Serie A appena iniziato, con così tante squadre ai vertici della classifica:"Penso che quest’anno ci siano più squadre in grado di competere con il Napoli. Mi sembra un campionato più equilibrato, con più contendenti al vertice". Poi un messaggio per Gattuso in vista delle prossime sfide di qualificazione al prossimo Mondiale: "Penso sia doveroso fare un grande in bocca al lupo a Rino. Ma soprattutto a tutta la Nazionale, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al Mondiale. Non solo da parte mia, ma da parte di tutti gli italiani".