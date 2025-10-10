Totti: "Nessun talento italiano, guardo solo Nico Paz". Poi il messaggio per Gattuso

Francesco Totti è stato protagonista di un nuovo contenuto sui canali social di Betsson.sport, dove un tifoso è stato bendato per 10 ore prima di incontrare il suo idolo. Durante la registrazione, la leggenda della Roma ha parlato del panorama calcistico italiano e del futuro della Nazionale: "Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani. L’unico che sto guardando, anche se non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo".