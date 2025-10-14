Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan-Como in Australia, tifosi lariani infuriati: "Non accettiamo lezioni sul sacrificio"

Duro comunicato della curva contro il match a Perth: non sono piaciute le parole del club
3 min

Continua a suscitare malumori la decisione di giocare a Perth, in Australia, la sfida di campionato Milan-Como in programma nel weekend dell'8 febbraio 2026. A prendere una dura posizione contro questa scelta sono i tifosi della curva del Como, che hanno diramato un lungo comunicato in risposta a quello di ieri della società, che ha appoggiato la scelta del match a migliaia di chilometri dall'Italia: "Grazie per il lavoro che state facendo, siamo i primi a essere orgogliosi quando la nostra maglia arriva lontano - si legge nella nota dei tifosi - ma c'è un piccolo dettaglio che pare vi sia sfuggito: il Como senza la sua gente non è il Como".

Il "sacrificio" che fa arrabbiare la curva

Molto contestato il termine "sacrificio" utilizzato dal club nel comunicato di ieri: "Non venite a spiegarci che cosa vuol dire sacrificio per il bene comune. Il sacrificio per noi è vita quotidiana, è chi lavora tutta la settimana e la domenica si fa centinaia di chilometri per esserci, è chi si paga tutto di tasca propria, è chi c'era in serie D e ci sarà  sempre, ovunque giochi questa maglia" e ancora "non ci sembra rispettoso sentirci dire che dovremmo sacrificarci ancora per una partita a 14.000 chilometri da casa".

L'appello ai tifosi invitati a Perth

"Senza tifosi, senza passione vera, non c'è crescita, non c'è futuro, non c'è nemmeno una Lega da salvare. La nostra fede - si legge ancora - non viaggia in business class. E lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro". Infine, un messaggio per tutti i tifosi, in particolare a chi potrebbe essere invitato a partecipare come ospite alla trasferta: "Dimostrate orgoglio, non accettate questo invito. Una passione non può essere comprata. Esortiamo chiunque a non essere complice di questa pagliacciata, non siate dei burattini".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

